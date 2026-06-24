Türkiye'den Doğu Akdeniz için yeni hamle! Yunanistan'dan itiraf: Ankara bizi saf dışı bıraktı

Yunan basını, geçtiğimiz 15 Haziran'da Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter'in Atina'ya resmi bir ziyarette bulunduğunu bildirdi. Ziyareti kapsamında Maximos Köşkü'nde Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanlığı'nda Georgios Gerapetritis ile art arda görüşmeler gerçekleştirdiği vurgulandı.

Görüşmede Yunan tarafının, Türkiye ile imzalanan anlaşmaların sonlandırılmasını talep ettiği ifade edilirken, Libya'da yaşanan son temasların Atina'nın umduğunu bulamadığını gösterdiği dile getirildi.

TÜRKİYE, İTALYA VE MISIR SAHADA

Libyalı yetkililerin Yunanistan'a karşı 'hile' yaptığını savunulan haberde, olumlu geçen görüşmelere rağmen Libya tarafının Türkiye ile ortak karar alma eğiliminde olduğu ifade edildi. Haberde, son günlerde Trablus ve Bingazi arasında İtalyan, Türk ve Mısır istihbarat servislerinin temaslarının yoğunlaştığı açıklandı.

İtalyan istihbarat teşkilatının Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Abdülhamid Dibeybe'nin yakın zamanda Mısır istihbarat başkanı ve İtalyan istihbarat direktörünü kabul ettiğini, MİT Başkanı Kalın'ın ise Bingazi'yi ziyaret ettikten sonra Dibeybe hükümetinde Savunma Bakan Yardımcısı Abdülselam Zubi ile görüşmek üzere Trablus'a gittiğini duyurdu.

Kalın'ın Libya'daki temaslarında, Libya ve bölgedeki son siyasi ve güvenlik gelişmelerinin ele alındığı ve güvenlik ve istikrarın desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla iki taraf arasında ortak çıkarlara ilişkin konularda sürekli istişare ve koordinasyonun öneminin vurgulandığının altı çizildi.

"TÜRKİYE, LİBYA'DA SÖZÜ DİNLENEN BİR AKTÖR"

Haberde, Kahire ve Ankara'nın, Libya'ya yönelik stratejilerini yeniden değerlendirdiği ifade edilirken, Mısır'ın, yıllar sonra ilk kez batı Libya ile bağlarını güçlendirdiği aktarıldı.

Trablus'un en önemli ortağı olmaya devam eden Türkiye'nin ise aynı zamanda Bingazi ile temaslarını yoğunlaştırarak, Libya'daki çeşitli gruplar arasında arabulucu rolünün giderek arttığı ve ülkenin tamamında sözü dinlenen bir aktör haline geldiği dile getirildi.

Türkiye'nin askeri desteğinin ticaret, ekonomi ve siyasi gibi Libya'nın her alanında hissedildiği aktarılan haberde, Ankara'nın yeni bir hamle ile batı ile doğuyu bir araya getirme çabasında olduğu vurgulandı.

Haberde, ABD'nin teşvikiyle Libya'nın büyük olasılıkla tek bir devlet halinde birleşeceği dile getirilen haberde, Türkiye'nin kurduğu bu yeni denklemde Yunanistan'ın ise yer almadığı belirtildi.

Libya'da artık başrolde Türkiye'nin yer aldığı vurgulanılan haberde, ardından İtalya ve Mısır'ın geldiği belirtildi. Haberde son olarak söz konusu hamlenin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştireceği ve Ankara'nın bu yeni düzende bölgede önemli bir kazanç elde edeceğinin altı çizildi.