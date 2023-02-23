Türkiye'den dönen ekibi plaketle karşıladı

Sofya Merkez Orduevi'nde düzenlenen törende konuşan Radev, Türkiye'deki deprem sonrası yardıma koşan Bulgar kurtarma ekiplerinin, birlik içinde hareket eden, özverili ve cesur olan Bulgaristan'ın yeni yüzünü gösterdiğini söyledi.

Bulgaristan'ın, "asrın felaketi"nin daha ilk gününde Türkiye'ye yardım eli uzatan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğuna işaret eden Radev, ülkesinin iyi komşuluk ve insani yaklaşımla yardıma koşarak tam bir Avrupalı gibi davrandığını vurguladı.

Radev, Türkiye'deki kurtarma çalışmalarına katılan İtfaiye ve Sivil Savunma, Sofya Belediyesi Kurtarma Birimi, Hava Kuvvetlerinin 16. Üssü, Askeri Tıp Akademisi, Bulgaristan Kızılhaç Örgütü (BÇK) ve Ulusal Gönüllüler Birliği üyelerini selamladı ve tüm personele onur plaketi takdim etti.

Komşu ve dost Türkiye'deki bu yıkıcı depremin, doğadan her zaman bir hoşgörü beklenmeyeceğini gösterdiğini vurgulayan Radev, ülkedeki tüm kurumlara bu gibi durumlara hazırlık ve donatımını gözden geçirip gerekli yatırımları yapmaları çağrısında bulundu.

Törene katılan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de Cumhurbaşkanı Radev'in Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım çağrısına ilk yanıt veren devlet lideri olduğunu anımsattı.



Ülkesinin Bulgar kurtarma ekiplerine müteşekkir olduğunu dile getiren Sekizkök, "En üzücü ve karanlık gecemizde siz bizlere ışık tuttunuz, yüzlerce insanımızın hayatını kurtardınız, Türk halkının kalbinde özel bir yer aldınız." diye konuştu

