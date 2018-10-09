Türkiye'den kalkan ve afetzedelere yardım malzemesi taşıyan iki uçak Endonezya'ya ulaştı

Türkiye'nin Endonezya'da yaşanan afetin ardından hazırladığı yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi iki askeri kargo uçağı, TSİ 12.35'te Palu kentindeki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'na indi.

Türkiye'den gönderilen bin uyku tulumu ile 250 çadır araçlara yüklenerek afetzedelerin bulunduğu bölgeye götürüldü.

Malzemelerin yanı sıra 3 Türk Kızılayı ve 2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli de bölgeye geldi. Böylece daha önce gelenlerle birlikte bölgede 5 Türk Kızılayı ile 4 AFAD personeli afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yapacak.

Türkiye'den getirilen malzemeler, yapılan plan dahilinde afetzedelere dağıtılacak.