Türkiye'den anlamlı destek: İşgale direnenleri selamlıyorum

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri selamlıyorum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri selamlıyorum. Yüz milyonlarca Müslüman sizinledir' dedi.
- AA
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