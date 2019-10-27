20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye'den gelecek tepki İtalya'yı korkuttu: SAMP-T'yi çekiyoruz ama harekatla ilgisi yok

İtalya, NATO taahhüdünün bir parçası olarak Türkiye'ye yerleştirdiği füze bataryalarını geri çekeceğini ancak bu kararın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik başlattığı harekata karşı bir tepki olmadığını açıkladı. Uzmanlara göre, hava savunma sistemlerinin sınırdan çekilmesinin, Türkiye tarafından harekata karşı alınmış bir karar olarak algılanması fikri İtalya'yı korkuttuğu yönünde.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Angelo Tofalo, İtalya parlamentosuna yaptığı açıklamada, İtalya’nın Türkiye-Suriye sınırına yerleştirilen SAMP / T hava savunma sisteminin geri çekileceğini bildirdi. Bataryaların sökülme hazırlıklarının çoktan başladığını ifade eden Tofalo, bunun için 130 kişilik askeri ekibin kullanıldığını söyledi. Tofalo, ayrıca işlemin 31 Aralık'a kadar biteceğini belirtti.

"HAREKATLA İLGİSİ YOK"

Defense News'in haberine göre; İtalyan Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ise 31 Aralık'a kadar olmasa da SAMP / T hava savunma sisteminin çekilişin planlandığını söyledi. İtalyan Bakan Guerini, hava savunma sistemiyle ilgili alınan kararın Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyindeki Terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'yla ilgisinin olmadığını da belirtti.

TÜRKİYE'NİN OLASI TAVRI İTALYA'YI KORKUTUYOR!

Uzmanlara göre, hava savunma sistemlerinin sınırdan çekilmesinin, Türkiye tarafından harekata karşı alınmış bir karar olarak algılanması fikri İtalya'yı korkuttuğu yönünde.

Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, okuduğu kametle herkesi mest etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi

Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi

Genetik bozuklukların tedavisinde yeni umut

Genetik bozuklukların tedavisinde yeni umut

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

Kadıköy'de gol yağmuru

Kadıköy'de gol yağmuru

Prof. Dr. Karatay: Altından daha değerli

Prof. Dr. Karatay: Altından daha değerli

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Maas, soru karşısında duraksadı! Çavuşoğlu uyardı

Maas, soru karşısında duraksadı! Çavuşoğlu uyardı

Bu pencereler bildiğiniz gibi değil! Dünyanın en güzel pencereleri

Bu pencereler bildiğiniz gibi değil! Dünyanın en güzel pencereleri

Dünyada 26'ncı seçilmişti! Burada yiyen bir daha vazgeçemiyor

Dünyada 26'ncı seçilmişti! Burada yiyen bir daha vazgeçemiyor

3.5 metre derinlikte keşfedildi! Bizans'tan kalma...

3.5 metre derinlikte keşfedildi! Bizans'tan kalma...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA