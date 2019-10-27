İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Angelo Tofalo, İtalya parlamentosuna yaptığı açıklamada, İtalya’nın Türkiye-Suriye sınırına yerleştirilen SAMP / T hava savunma sisteminin geri çekileceğini bildirdi. Bataryaların sökülme hazırlıklarının çoktan başladığını ifade eden Tofalo, bunun için 130 kişilik askeri ekibin kullanıldığını söyledi. Tofalo, ayrıca işlemin 31 Aralık'a kadar biteceğini belirtti.

"HAREKATLA İLGİSİ YOK"

Defense News'in haberine göre; İtalyan Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ise 31 Aralık'a kadar olmasa da SAMP / T hava savunma sisteminin çekilişin planlandığını söyledi. İtalyan Bakan Guerini, hava savunma sistemiyle ilgili alınan kararın Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyindeki Terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'yla ilgisinin olmadığını da belirtti.

TÜRKİYE'NİN OLASI TAVRI İTALYA'YI KORKUTUYOR!

Uzmanlara göre, hava savunma sistemlerinin sınırdan çekilmesinin, Türkiye tarafından harekata karşı alınmış bir karar olarak algılanması fikri İtalya'yı korkuttuğu yönünde.