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Dünya

Türkiye'den havalanan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçağın selden zarar gören Pakistan'a ulaştığını bildirdi.

AA3 Eylül 2022 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin selden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaştırılması çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yardım malzemesi taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı.

CAN KAYBI 1265'E ÇIKTI

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1265'e yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansının (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 1265'e çıktı. Seller ve su baskınlarından 33,4 milyon kişi etkilendi.

Ülke genelinde tarım arazilerinin yüzde 45'inin sular altında kaldığı bildirildi.

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