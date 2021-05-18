İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2021 Salı / 6 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,339
  • EURO
    10,1666
  • ALTIN
    501.449
  • BIST100
    1454.25
Dünya

Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, Katar Kızılayı Derneği Gazze Merkezi'nin İsrail tarafından bombalanmasını şiddetle kınadı.

AA18 Mayıs 2021 Salı 09:29 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 09:29
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'nin İsrail tarafından bombalanması ve Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi'nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Bilgiç, konuya ilişkin bir soruya yanıtında, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Katar devleti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Uluslararası toplumu İsrail'in ayrımsız ve orantısız güç kullanımına son verilmesi ve uluslararası hukuka riayet etmeye zorlanması için çabalarını artırmaya davet eden Bilgiç, "Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'nin 17 Mayıs 2021 tarihinde İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi'nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.