İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2021 Cuma / 28 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5712
  • EURO
    9,0623
  • ALTIN
    417.691
  • BIST100
    1557.39
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye ile Mısır arasında istihbarati düzeyde toplantı: Memnuniyetle karşıladık
Dünya

Türkiye ile Mısır arasında istihbarati düzeyde toplantı: Memnuniyetle karşıladık

Mısırlı istihbarat yetkilisi, Türk mevkidaşının 'Kahire'de toplantı' talebini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

AA12 Mart 2021 Cuma 19:27 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 19:45
ABONE OL

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı yetkili, kendilerine telefonla ulaşan bir Türk istihbarat yetkilisinin, iki ülke arasındaki "ekonomik, siyasi ve diplomatik iş birliğini" görüşmek üzere Kahire'de bir toplantı yapılmasını istediklerini anlattı.

Mısırlı yetkili, bu telefonu memnuniyetle karşıladıklarını ve en kısa sürede yanıtlama sözü verdiklerini aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.