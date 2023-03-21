Türkiye'den İsveç'e NATO mesajı! Yapılması gerekenler tek tek sıralandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın ardından AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin bir soruya üzerine Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Madrid'de imzalanan 3'lü mutabakata işaret etti. Bu mutabakatın uzun müzakerelerin ardından imzalandığını ve kurulan daimi komitenin sonuncusu Brüksel'de olmak üzere 3 kez bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, mutabakatın uygulanıp uygulanmadığını gözden geçirdiklerini dile getirdi.

- "MEVCUT İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEKİ KANUNLAR MAALESEF TERÖRLE MÜCADELEDE YETERSİZ"

Çavuşoğlu, İsveç'in yeni hükümetle beraber terörle mücadele yasasının değiştirilmesi gibi bazı olumlu adımlar attığına ve bunun memnuniyetle karşılandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(İsveç) Anayasada da bir değişiklik yaptı. Tabii bunların amacı nedir? Terörle mücadele somut adımlar atabilmek. Neye karşı? İsveç'te PKK'nın, PKK yandaşlarının PKK için para toplama faaliyetleri, aynı şekilde insan devşirme faaliyetleri ve de terör propagandasının sonlandırılması. Mevcut İskandinav ülkelerindeki kanunlar, maalesef terörle mücadelede yetersiz. Orada idari tedbirlerle DEAŞ yapsa hepsi engeller ama PKK yapınca kimse engellemiyor. Açık konuşalım."

Sonuç olarak PKK'nın ve terör örgütlerinin bu tür faaliyetlerinin aynen devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim İsveç'ten beklentimiz, bir olumlu adımlar attılar bazı ama yetersiz. Terörün finansmanı, terör örgütüne insan devşirme ve propaganda faaliyetlerini sona erdirmesi ve gerekli tedbirleri alması, ayrıca bizim iade talebinde bulunduğumuz kişiler var, bu konuda somut adımlar atması. Biz, NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz, biz Finlandiya'nın NATO üyeliğine başından beri 'Finlandiya ile ilgili ciddi bir sorunumuz yok' dedik.

Ama gerek iki ülke gerekse NATO, bu iki ülkenin üyelik sürecini birlikte yürütmek istediği için ikisine eşit muamele yaptık ama her konuşmamızda, Finlandiya ile göreceli olarak çok az problemimiz olduğunu söylemiştik. Nitekim iyi niyetimizi de gösterdik ve Finlandiya ile ilgili üyelik protokolü Meclisimize gönderildi. Şimdi takdir yüce Meclisimizin."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taahhütler Türkiye'nin toparlanmasına katkı sağlayacak