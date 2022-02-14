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Dünya

Türkiye'den ithal edilen ilaçlar gelecek haftalarda Gürcistan pazarına girecek

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönündeki karara göre, Türkiye'den alınacak ilaçların birkaç haftada eczanelere dağıtılacağını bildirdi.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 11:49 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:09
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Garibaşvili, Tiflis'te Hükümet Binasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan önce yaptığı konuşmada, ülke genelinde ilaç fiyatlarının çok yüksek olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kolayca çözüm bulduk ve gelecek haftalarda Türkiye'den ithal edilen ilaçları eczanelere göndermeye başlayacağız. İlaç firmalarının ithalatçılarının zaten Türkiye'den kaliteli, ucuz ilaç ithal etmek için aktif olarak çalıştığını biliyorum. Edindiğim bilgilere göre, gelecek haftalarda eczanelere ilaç ulaştırmaya başlayacaklar."

Başbakan Garibaşvili, geçen ay, Türkiye'den yüksek kaliteli GMP standartlarında ilaçların ithal edilmesine yönelik karar verdiklerini duyurmuştu.

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