İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2021 Çarşamba / 1 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4659
  • EURO
    10,0191
  • ALTIN
    487.645
  • BIST100
    1433.85
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'den kaçırılmıştı: ABD iadesini reddetti
Dünya

Türkiye'den kaçırılmıştı: ABD iadesini reddetti

ABD yargısı, Türkiye'den kaçırılan ve 'Yıldız Avcısı' (Guennol Stargazer) olarak bilinen 5 bin yıllık mermer tarihi eserin iade talebini reddetti.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 18:52 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 18:59
ABONE OL

Türkiye'nin mermer idolün iadesi için New York'ta eseri satışa sunan Michael Steinhardt ve Christie's Müzayede Evi'ne açtığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, Kiliya tipi idollerin Anadolu dışında başka ülkelerde yapılan kazılarda bulunmamış olması, bu eserin devlet malı olması, Michael Steinhardt'ın mermer idolü Türkiye'den kaçırılan Lidya Hazineleri'ni sattığı bilinen JJ Klejman isimli tacirden satın almış olması ve duruşma sırasında Steinhardt'ın eserin kökeninin Türkiye olduğunu bildiğini inkar etmemesine rağmen iade talebini kabul etmedi.

Davaya bakan Hakim Alison Nathan, Türkiye'nin, tarihi eser 2017 yılında Christie's Müzaye Evi tarafından satışa sunulana kadar harekete geçmediğini ve dava açmakta geciktiğini gerekçe göstererek iade talebini reddetti.

Türkiye'den kaçırılan tarihi eser, New York'ta 2017'de Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada yaklaşık 14,5 milyon dolara satılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.