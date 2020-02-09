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Dünya

Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği sistemler darbeci Hafter'in uçaklarını operasyon yapamaz hale getirdi

Savaş baronu Hafter, meşrû UMH'ye saldırırken artık eskisi kadar rahat değil. Türkiye'nin gönderdiği savunma sistemleri Hafter saflarındaki BAE ve Mısır uçaklarını operasyon yapamaz hale getirdi. Sahada sıkışan milislere BAE desteği ise hızlandı.

09.02.2020  10:57 - Güncelleme: 09.02.2020  11:08

Birleşmiş Milletler nezdinde meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) çağrısı üzerine bu ülkeye askeri destek vermek üzere Libya’ya giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları sahadaki tabloyu değiştirdi. Türkiye’nin sevk ettiği hava savunma sistemleri ve elektronik karıştırıcılar sayesinde terörist Hafter saflarındaki BAE ve Mısır uçakları artık Trablus-Misrata hattına istediği gibi saldıramıyor. Türk silahları, BAE askerlerinin kontrolündeki insansız hava araçlarının etkinliğini de büyük ölçüde azalttı. Hafter şimdi yalnızca havan topu ve karadan karaya kısa menzilli füzelerle saldırılar gerçekleştirebiliyor. Bu silahlarla şimdiye dek onlarca kez taciz edilen Trablus’taki Mitiga Havalimanı’na dün yine Grad füzesi düştü. Türkiye’den UMH’ye verilen tespit cihazları, saldırı noktasını saniyeler içinde belirleyerek Hafter güçlerinin kullandığı Grad bataryalarını karşı bir operasyonla imha etti. Bir süre uçuşa kapatılan Mitiga Havalimanı kısa sürede yeniden çalışmaya başladı.

ANINDA İMHA EDİLDİ

UMH güçlerinin Ayn Zara Bölge Komutanı Yusuf el-Emin, Türkiye’den aldıkları sistemler sayesinde uçak ve İHA’ların yerini radarla kolaylıkla tespit edebildiklerini, Mitiga’ya yapılan roketli saldırının ardından füzenin fırlatıldığı noktanın da belirlenip ateş altına alındığını kaydetti. Sözde ateşkese rağmen BAE, Mısır, Fransa, Rusya ve Yunanistan gibi ülkelerin desteklediği Hafter saldılara devam ederken, sahada UMH’nin ‘Öfke Volkanı’ operasyonları da sürüyor. Hafter, imha edilen onlarca kara aracının yanında son bir yılda en az 17 savaş uçağı ve insansız hava aracını kaybetti. ‘Petrol kuyularının güvenliği’ yalanıyla kandırıp Libya’ya getirdiği Sudanlı milislerin isyanı sonrası bunları yeniden Abu Dabi’ye götürmek zorunda kalan BAE, bir yandan Hafter’e yeni paralı asker bulma arayışına girerken aynı zamanda silah-mühimmat sevkiyatına da hız verdi.

GÜNDE 3 UÇAK

Ülkede sözde ateşkesin başladığı 12 Ocak’tan beri BAE’nin Libya doğusundaki Bingazi’ye gönderdiği askeri kargo uçağı sayısı 40’a ulaştı. Hava trafiği gözlemcileri, 12-26 Ocak tarihlerinde BAE’deki askeri havalimanlarından havalanan 37 kargo uçağının Libya’ya doğru yol aldığını paylaştı. Gözlemciler, günde 2-3 sefer yapan bu kargo uçaklarının bazen takip sisteminin dışına çıkarak indiği hava üssünü gizlemeye çalıştığını, bazılarının ise Libya’nın doğusu ve Mısır’ın batısındaki askeri hava üslerine inişinin kaydedildiğini belirtti. Tespit edilen son kargo seferi ise önceki akşam gerçekleşti. BAE’nin Abu Dabi kentindeki askeri havalimanından kalkan üç kargo uçağının Libya’nın doğusu yönünde hareket ettiği gözlendi. Bu uçaklarla birlikte 12 Ocak’tan bu yana yapılan kargo uçuşu sayısı 40’ı buldu. İntikal işlemleri için genellikle dünyanın en büyük kargo uçaklarından Antonov An-124 tipi uçak kullanılıyor. Ukrayna yapımı bu uçaklar tek seferde 150 ton malzeme taşıyabiliyor.

(Yeni Şafak)

Sınıra askeri sevkiyat sürüyor

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