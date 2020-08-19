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Dünya

Türkiye'den Libya'ya yerli solunum cihazı yardımı

Türkiye, Libya'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla 3 solunum cihazı yardımında bulundu.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:39 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:39
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'de üretilen solunum cihazlarının, Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Fevzi Ovnis’e teslim edildiği belirtildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek amacıyla, Türkiye daha önce de Libya'ya nisan ve mayıs aylarında iki defa sağlık malzemesi yardımı, haziran ayında da özellikle Trablus'a yönelik saldırılar nedeniyle yerlerinden edilmiş kişilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere TİKA aracılığıyla 1000 koli hijyen ve sağlık malzemesi ile 1000 koli gıda malzemesi yardımında bulunmuştu.

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