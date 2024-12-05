Türkiye'den Lübnan'a yardım eli! Gemi Beyrut limanına demirledi

Yerinden edilen Lübnanlılara geçici olarak ev sahipliği yapan okullarda kullanılmak üzere toplam 36 duş ve tuvalet ünitesi AFAD tarafından Lübnan makamlarına hibe edildi.

Yardımların teslimi için düzenlenen törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Çevre Bakanı ve Hükümet Acil İşler Komitesi Başkanı Nasır Yasin ve Yüksek Yardım Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Tuğgeneral Bassam Nabulsi katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem, "İsrail'in saldırganlığı karşısında kardeş Lübnan'a destek olmak için Türk devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları seferber oldular. Bu şekilde açılan yaraları sarmaya çalışıyoruz. İşte bu inançlar bugün tekrar Lübnan'a yardım ulaştırmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD tarafından gönderilen yardım malzemelerinin Lübnan'ın güneyindeki evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlıların geçici olarak yerleştirildikleri yerlerde kullanılacağını söyleyen Lütem, "Kardeş Lübnan halkına desteklerimiz devam edecek." dedi.

Lübnan Çevre Bakanı ve Hükümet Acil İşler Komitesi Başkanı Nasır Yasin, Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederek, bunun Türkiye tarafından gönderilen ilk yardım olmadığını hatırlattı.

Yardımların yerinden edilen Lübnanlılar için büyük önem taşıdığını aktaran Yasin, "Geçmişte gıda ve tıbbi yardım geldi, bugün gelen 36 ünite güney Lübnan'daki yerinden edilmiş insanlar tarafından kullanılmak üzere Eğitim Bakanlığı merkezlerine dağıtılacak." ifadesini kullandı.

Yasin, Lübnan halkına karşı yürütülen yıkıcı İsrail saldırganlığına karşı Türkiye'nin duruşunun önemli olduğunu ve bu dayanışmadan dolayı minnettar olduklarını sözlerine ekledi.

Her biri aynı anda 6 kişi tarafından kullanılabilme kapasitesine haiz 36 ünitenin, aralarında Sayda ve Sur'un da yer aldığı güney Lübnan'daki muhtelif yerleşim yerlerindeki 15 okula Lübnan Eğitim ve Yükseköğrenim Bakanlığı'nın koordinasyonuyla kurulacağı bildirildi.