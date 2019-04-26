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Türkiye'den Lübnan'da Ermeni bir grup tarafından Türk bayrağının yakılmasına tepki

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 'Ermeni grupların düzenlediği protesto sırasında Türk bayrağının yakılmasını şiddetle protesto ediyor ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz.' denildi.

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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Ermeni grupların önceki gün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenledikleri gösterilerde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılan yazılı açıklamada, 24 Nisan'da Beyrut'ta Ermeni grupların düzenlediği gösteriler sırasında Türk bayrağının yakılması kınandı.

Olaya sert tepki gösterilen elçilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"24 Nisan 2019 tarihinde Ermeni grupların düzenlediği protesto sırasında Türk bayrağının yakılmasını şiddetle protesto ediyor ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz."

ÜLKEDEKİ TÜRKMENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Lübnan'ın Akkar ve Beka Vadisi'nde bulunan Türkmen toplumunu temsil eden dernek temsilcileri, dost ve kardeş ülkeler arasındaki hukuka aykırı bu davranışa karşı ortak yazılı açıklama yayınladı.

Lübnan ile Türkiye arasındaki tarihi ve güçlü ilişkilerin yanı sıra halklar arasında da güçlü bağların bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda daima Lübnan'a destek verdiği vurgulandı.

Lübnan devleti ve halkına desteğini sürdüren ve bazı küçük gruplar tarafından diplomatik usullere aykırı şekilde gerçekleştirilen bu tür eylemlere sabır gösteren Türkiye'ye teşekkür edilen açıklamada, önceki gün Beyrut'ta düzenlenen gösteri sırasında yaşanan bu olayın sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulunuldu.

Beyrut'ta önceki gün düzenlenen gösteride Türk bayrağına karşı yapılan saygısız davranışa bir tepki de Lübnan'ın kuzeyindeki Türkmen köyü Kavaşra'dan geldi.

Türk ve Lübnan bayraklarının taşındığı gösteride, Türk bayrağına sahip çıkılarak iki ülke arasındaki dost ve kardeşliği destekleyen bir duruş sergilendi.

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