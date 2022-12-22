Türkiye'den Menendez'e sert tepki: Kulağına birtakım sufleler veriyor

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New Jersey Senatörü ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Menendez'in muhatabının Cumhurbaşkanı Erdoğan olmadığını, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olduğunu söyleyen Kılıç, Menendez'in iddialarını "uluslararası hukuktan ve gerçeklerden yoksun" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin duruşunu açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Kılıç, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde insanlar yalnızca inançları, renkleri ve dillerinden dolayı zulme uğrarken yurtlarından edilirken Türkiye'nin mazlumlara nasıl kucak açtığını, destek verdiğini tüm dünya biliyor. Türkiye, nüfus oranına göre en fazla mülteciyi barındıran ülke. Bunu kimse tartışamaz." diye konuştu.

Menendez'in, sözde Ermeni soykırımı ile Türkiye ve Yunanistan arasındaki yaşananları diline doladığını anlatan Kılıç, "Tamamen iç siyasi saiklerle ne dediğini de bilmeden, araştırma yapmadan konuşmaya devam ediyor. Biz bugüne kadar kendisinin içi boş sözlerine cevap vermedik, ciddiye almadık ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızı şahsen hedef alması nedeniyle devletimizi ve milletimizi doğrudan hedef aldı. Bunun için kendisine gereken cevabı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan'a bir mektup göndererek, 1915 dönemine ait gelişme ve olayları incelemek için ortak komisyon kurulması yönündeki önerisini resmen ilettiğini anımsatan Kılıç, "Ermenistan tarafından halen bu mektuba cevap verilmedi. Menendez'in tutup da bu konuda Türkiye ve Cumhurbaşkanı'mızla ilgili ipe sapa gelmeyen birtakım iddiaları ortaya atmaya çalışmasının ne anlamı var? Sanırım Menendez bunlardan haberdar değil. Bilgisiz konuştuğu için bu konuları kendisine hatırlatıyorum." dedi.

Kılıç, "Menendez'in, Yunan ve Rum lobilerinin verdiği bilgileri incelemeden, doğrulamadan, gerçekliğini araştırmadan, ortaya atılan tezlerin uluslararası hukuka uygun olup olmadığını incelemeden içi boş açıklamalarda bulunduğunu" kaydetti.

- "ABD'NİN YUNANİSTAN'A GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR ADALARA KOYULDU"

Yunanistan ile Ege'deki ihtilaflar konusunda Paris ve Lozan Anlaşması'nı hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Silahsızlandırılmış olması gereken Ege'deki adalardan bahsediyoruz. Senatör Menendez, önce gidip silahlandırılan adaların neden silahlandırıldığına, nasıl silahlandırıldığına, ABD'nin Yunanistan'a gönderdiği silahların, neden silahsızlandırılmış olması gereken adalara koyulduğuyla alakalı cevap versin. Yunanistan hangi uluslararası anlaşma ve kuraldan doğan hakkına binaen adalara silah koydu? Türkiye, ABD'nin de desteğiyle artan Rum silahlanması karşısında Kıbrıs Türk halkının güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü adımı atmaya kararlıdır ve bu adımları atmaya da devam edecek."

Menendez'in, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ön yargılı olduğunu belirten Kılıç, "Ön yargılı insanlarla konuşmak çölde su aramak gibi. Ne anlatırsanız anlatın, kendi bildiğinden dönmeyecek. Bu boş tezlerini kendisiyle istediği yerde, hangi ülkede olursa olsun tartışmaya, konuşmaya hazırım. Biz diplomasiye açık insanlarız." mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir platformda bir araya gelebilen tek lider olduğunu belirten Kılıç, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Putin ile görüşünce 'kötü', Almanya Şansölyesi, Fransa Cumhurbaşkanı, İtalya'nın temsilcileri görüşünce 'sıkıntı yok' öyle mi? Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ülkemizin tüm komşularıyla görüşür. Cumhurbaşkanı'mızın, bir komşumuzun yönetimiyle görüşmesini alıp başka bir bağlama koymaya çalışmak abesle iştigaldir, uluslararası ilişkilerden anlamamaktır." dedi.

- "MENENDEZ İPE SAPA GELMEYEN İDDİALARDA BULUNUYOR"

Menendez'in, ABD Kongresi'ndeki sunumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birlikte çekilen fotoğrafını gösterdiğine değinen Kılıç, "Senatör Menendez ne dediğinin de ne yaptığının da farkında değil. Boş işlerle uğraşan, dürüst siyaset yapmayan kişiler ipe sapa gelmeyen iddialarda bulunuyorlar. Senatör Menendez, bizi tehdit ederek, bize yaptırımlar uygulanacağını havaya savurarak hiçbir şey elde edemez." ifadelerini kullandı.

Menendez'in, seçimde harcamak üzere aldığı mali desteklerle ilgili inceleme yapıldığını aktaran Kılıç, "Bakalım, bunun sonucunda ne ortaya çıkacak?" diye sordu.

"Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin, ne dediğini bilmeyen insanların sözlerine esir edilecek kadar basit olmadığını" vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi temsilcileriyle görüşmelerimizi yapacağız. Ülkelerimizin arasında parlamenter seviyedeki görüşmeler devam edecek. Senatör Menendez'in ön yargılı olması ve Türkiye'ye karşı bu kadar olumsuzluklar içinde açıklama yapmasının altında destek aldığı, kendisini fonlayan lobilerin ve ABD yönetimi ile ABD yargısının halen hareket alanı sağladığı FETÖ'nün olduğunu düşünüyorum. Ortada hiçbir şey yokken Türkiye'ye karşı bu kadar nefret dolu olması, husumet beslemesinin altında kendisini destekleyen, maddi kaynak aktaran, sosyal medyada ve farklı platformlarda kendisinin üzerinde baskı oluşturan bu lobiler var. Yaptığımız analizde, sanırım FETÖ, Senatör Menendez'in kulağına birtakım sufleler veriyor ve bu doğrultuda kendisini kullanıyor."