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Türkiye'den Moro Müslümanlarına destek: 5 okul binası ve 3 kliniğin inşaatı tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Filipinler'de Moro Müslümanlarının yaşadığı Mindanao Adası'nın farklı yerlerinde yaptırılan 5 okul binası ve 3 kliniğin inşaatları tamamlandı.

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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Bangsamoro referandumları sonucunda bölgede kurulan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesine (BARMM) ve Morolara TİKA'nın yardımları devam ediyor.

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Bu kapsamda, Mindanao'nun Davao Oriental, Lanao del Sur ve Maguindanao eyaletlerine bağlı Cotabato, Buluan, Marawi, Lumbayanague ve Cabuyao şehirlerinde 4 derslikli 5 okul binası inşa edildi.

Cotabato, Davao Oriental ve Marawi'de 3 sağlık kliniğinin inşası tamamlandı.

Açıklamada, okul ve kliniklerin BARMM'nin eğitim ve sağlık altyapısına önemli katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

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