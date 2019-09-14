Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Bangsamoro referandumları sonucunda bölgede kurulan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesine (BARMM) ve Morolara TİKA'nın yardımları devam ediyor.

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Bu kapsamda, Mindanao'nun Davao Oriental, Lanao del Sur ve Maguindanao eyaletlerine bağlı Cotabato, Buluan, Marawi, Lumbayanague ve Cabuyao şehirlerinde 4 derslikli 5 okul binası inşa edildi.

Cotabato, Davao Oriental ve Marawi'de 3 sağlık kliniğinin inşası tamamlandı.

Açıklamada, okul ve kliniklerin BARMM'nin eğitim ve sağlık altyapısına önemli katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.