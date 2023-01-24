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Dünya

Lahey'de Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hollanda'nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz.' denildi.

24 Ocak 2023 Salı 11:29 - Güncelleme:
Lahey'de Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hollanda'nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.

Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca birarada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir.

HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir.

Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz.

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