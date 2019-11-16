Federal Başsavcılıktan bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı terör örgütüne üye olmakla suçlanan Alman vatandaşı Nasım A, dün akşam Almanya’ya girişinden sonra Hessen Eyalet Kriminal Dairesi memurları tarafından gözaltına alındı.

Zanlının 2014'ün sonunda terör örgütü DEAŞ’ın kontrol ettiği bölgede yaşamak için Suriye’ye gittiği, 2015’in başında DEAŞ üyesi bir kişi ile evlendikten sonra eşiyle Irak’ın Telafer ilçesine taşındığı belirtildi.

Çiftin burada 2016'ya kadar DEAŞ’ın onlara gösterdiği bir evde kaldığı ifade edildi.

Zanlının, yaptığı işlerden dolayı DEAŞ’tan aylık 100 dolar para aldığı aktarıldı.

Tam otomatik kalaşnikof marka bir tüfeğe de sahip olan Nasim A’nın, daha sonra eşiyle Suriye’ye taşındığı kaydedildi.

Zanlının, bugün, yabancı terör örgütüne üye olmak, Savaş Silahlarını Kontrol Yasası'nı ihlal etmek ve savaş suçu işlemek suçlarından hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Öte yandan Türkiye’den dün sınır dışı edilen Alman uyruklu diğer kadın Heida R. ise parmak izi ve DNA örnekleri izni aldıktan sonra serbest bırakıldı.

Spiegel dergisinin haberine göre Heida R, DEAŞ’tan koptuğunu açıkladı.

İki kadın, dün akşam İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Frankfurt kentine gönderilmişti.

Daha önce Türkiye'nin sınır dışı ettiği Irak kökenli Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçı perşembe günü Berlin’e ulaşmıştı.