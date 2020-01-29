İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9603
  • EURO
    6,5579
  • ALTIN
    300.595
  • BIST100
    120101
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız teröristlerden biri tutuklandı
Dünya

Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız teröristlerden biri tutuklandı

Türkiye'den sınır dışı edilen Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçıdan biri Fransa'da tutuklandı.

AA29.01.2020  15:46 - Güncelleme: 29.01.2020  15:46

Fransız basınındaki haberlerde, 3 çocuğuyla sınır dışı edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 30 yaşlarındaki kadın teröristin Paris'te hakim karşısına çıktığı ve tutuklandığı belirtildi.

Kadın terörist hakkında aynı zamanda soruşturma açıldığı bilgisi paylaşılarak, Suriye'deyken ülkenin kuzeydoğusundaki YPG/PKK'lıların kampında tutulduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Suriye'de DEAŞ'a mensup, 300'ü çocuk olmak üzere 450 Fransız vatandaşının bulunduğu belirtiliyor.

Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Test uçuşunu başarıyla tamamladı
Test uçuşunu başarıyla tamamladı

Test uçuşunu başarıyla tamamladı

Beni niye kovdun Başkan
Beni niye kovdun Başkan

Beni niye kovdun Başkan

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.