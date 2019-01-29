İsrail, kenevir ihracatı yapılmasına onay verdi

İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, tıbbi amaçlarla kullanılmak üzere kenevir ihracatı yapılmasına onay verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kenevir ekimini yeniden başlatacağını söylemiş, kenevir ekimi için bakanlara talimat verdiğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğankonuyla ilgili olarak, "Afyon ve kenevirle ilgili kısıtlamaların yer alması, konunun bir başka önemli boyutudur. Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlar. Tarım Bakanlığımıza bu konuda gerekenleri söyledim. Yeniden bir kenevir ekimi süreci başlatalım. Çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu göreceğiz. Bu süreci başlatacağız. Buradaki amacın ülkemizi sadece askeri açıdan değil ekonomik olarak dışarıya bağlılığını kaldırmaktır. Gizli açık tuzaklar ve dayatmalar bize engel oluyor. Tarih ibret almayanlar için tekerür eder, ibret alanlar için değil. Acı hadiselerin tekrarlanmasını istemiyorsak yapmamız gereken bellidir." açıklamasında bulunmuştu.