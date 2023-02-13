Türkiye'den sonra Suriye'ye giden BM yetkilisi: Burada en çarpıcı olan...

Birleşmiş Milletler'in (BM) insani yardımdan sorumlu kıdemli yetkilisi Martin Griffiths, geçen hafta Türkiye ve Suriye'de geniş tahribata yol açan depremlerin ardından kurtarma aşamasının "sonuna yaklaşıldığını" ve artık barınma, gıda, eğitim ile psikososyal bakımın aciliyet kazandığını söyledi.

Griffiths, "Burada en çarpıcı olan, bunca yıldır bu kadar zorluk yaşanan Halep'te dahi bu an, yani o an, insanların yaşadıklarının en kötüsüydü" dedi.

Kıdemli yetkili BM yardımının hükümet kontrolündeki bölgelerden, depremde yoğun biçimde tahrip olan ve muhaliflerin kontrolünde bulunan kuzeybatı bölgesine gönderileceğini ekledi.