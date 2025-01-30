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Dünya

Türkiye'den soykırımcı İsrail'in UNRWA kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararını kınadı.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in UNRWA kararına sert tepki
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'in, Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan işgal ve ilhak politikalarının yeni bir aşamasını teşkil eden bu adımı kınıyoruz. İsrail'in, bu kararla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmayı hedeflediği de açıktır." ifadelerine yer verildi.

"BÖLGESEL BARIŞ İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

1949'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kurulan ve BM üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle faaliyetlerini sürdüren UNRWA'nın en zorlu koşullarda milyonlarca Filistinliye insani yardım ve temel hizmetleri ulaştırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kritik dönemde uluslararası toplumu UNRWA'ya sahip çıkmaya ve bölgesel barış için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Türkiye, UNRWA'yı desteklemeye ve Filistin halkının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edecektir."

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