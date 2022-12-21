Türkiye'den Sudan'a insani yardım

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Jamjang kampındaki mültecilere AFAD'ın destekleriyle balta, tırmık, çapa, orak gibi 500 tarım malzemesi hibe edildi.

Cuba Büyükelçiliğinin organize ettiği projeden kampta çiftçilikle geçimini sağlayan 100 mülteci yararlanacak.

Ürünlerin teslim törenine Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, UNHCR'nin Güney Sudan Temsilcisi Arafat Jamal ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Cuba Koordinatörü Cafer Tayyar Beşli katıldı.

TİKA ise projeye lojistik destek sağladı.

Büyükelçi Mutaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Temmuz 2022'de UNHCR'nin organizasyonuyla Güney Sudan'ın Sudan sınırındaki Ruweng İdari Bölgesi'ne yaptığımız ziyaret sırasında bölgede yaşayan mülteci çiftçilerin ihtiyaçlarını incelemiştik. Bu çerçevede AFAD'ın sağladığı fon kullanılarak temin edilen tarım malzemelerini mülteci çiftçilere teslim ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mutaf, ayrıca Güney Sudan'daki hayırsever bir Türk iş adamının yapımını ve tefrişatını üstlendiği bir anaokulunun da açılışını gerçekleştirdi.

TİKA, kreşin de bulunduğu Kapuri İlkokuluna su kuyusu güneş enerjisi sitemi, sıra ve oyun parkı desteği sağlamıştı.