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Dünya

Türkiye'den Sudan'a insani yardım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Türkiye'den Sudan'a taşıyan gemi bu ülkeye ulaştı.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 15:14 - Güncelleme:
Türkiye'den Sudan'a insani yardım
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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemesinden oluşan yardım, Sudan makamlarına törenle teslim edildi.

Törene Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği yetkilileri, Sudan Kızılayı yetkilileri, Sudan Dışişleri Bakan Vekili, Sudan Sağlık Bakan Vekili, Sudan Sosyal Kalkınma Bakan Vekili ve Sudan Ulusal Yardım Komiserliği Vekili katıldı.

Sudan'a gönderilen yardım gemisinde 1986 ton gıda malzemesi, 160 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 128 ton kıyafet, 90 ton hijyen malzemesi ve 44 ton battaniye ve çeşitli barınma malzemesi bulunuyor.

Sudan'a ulaştırılması için AFAD öncülüğünde hazırlanan gemi 13 Temmuz'da Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkmıştı.

  • AFAD yardımı
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  • insani yardım

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