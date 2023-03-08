Türkiye'den Suriye açıklaması: Rusya'dan teklif aldık, İran da katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Birleşmiş Milletler'in yardımları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Suriye'ye insani yardım götürmek isteyen uçaklara hava sahamızı da açtık. Sınır ötesi yardımların yanında çizgi ötesi yardımlara da Türkiye gerekli desteği vermiştir. BM de sınır kapılarını kullanarak Suriyelilere yardımlarını ulaştırdı. Suriye'ye sınırlarımızdan 475 yardım tırı geçti. 494 insani yardım tırı bölgeye sevk edildi. Suriyeli kardeşlerimize de duyarsız kalmadık, elimizde gelen desteği verdik. "Suriyelilere kapılar açılıyor" gibi komplo teorileri ortaya atıldı. Biz ne olursa olsun gerçekleri söylemeye ve bu tür destekleri vermeye devam edeceğiz.

"MOSKOVA'DA TEKNİK TOPLANTI İÇİN DAVET ALDIK"

Çavuşoğlu, Suriye için 4'lü toplantıya ilişkin de şunları söyledi:

"Türkiye, Rusya ve Suriye görüşmelerine İran da katılacak. Çalışmalar devam ediyor bunu 4'lü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan teknik toplantı teklifi geldi. Bakan yardımcımızı Moskova'ya göndereceğiz."