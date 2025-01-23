Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul-Şam uçuşlarının bugün Türk Hava Yolları tarafından başlatıldığını bildirdi.

Kış dönemini kapsayan 23 Ocak-27 Mart döneminde salı, perşembe, pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün seferlerin düzenleneceği bilgisini veren Uraloğlu, uçakların İstanbul'dan kalkış saatinin 09.00, Şam'dan kalkış saatinin ise 13.00 olarak planlandığını vurguladı.

Uraloğlu, uçuşların görerek uçuş (VFR) şartlarında gerçekleştirileceği için gündüz saatlerine odaklanarak düzenlendiğine dikkati çekerek, söz konusu uçuşların gerçekleştirilebilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Suriye Havacılık Otoritesinden gerekli izinlendirilme süreçlerinin tamamlandığını aktardı.

Bugün gerçekleştirilen ilk uçuşta teknik bir heyetin de yer aldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Daha önce de Halep ve Şam havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla ekiplerimizi görevlendirdik. Bugünkü ilk uçuşla Şam'a giden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden teknik ekibimiz pazar gününe kadar Suriye'de saha ziyareti ve denetimler gerçekleştirecek."



Seferler resmen başladı

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