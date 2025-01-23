İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2025 Perşembe / 24 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6607
  • EURO
    37,2502
  • ALTIN
    3151.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'den Suriye'ye gönderildiler! Denetim yapılıyor
Dünya

Türkiye'den Suriye'ye gönderildiler! Denetim yapılıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekipleri Suriye'de incelemelerde bulunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Şam uçuşlarının bugün başladığını belirterek, 'Bugünkü ilk uçuşla Şam'a giden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden teknik ekibimiz pazar gününe kadar Suriye'de saha ziyareti ve denetimler gerçekleştirecek.' dedi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 13:36 - Güncelleme:
Türkiye'den Suriye'ye gönderildiler! Denetim yapılıyor
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul-Şam uçuşlarının bugün Türk Hava Yolları tarafından başlatıldığını bildirdi.

Kış dönemini kapsayan 23 Ocak-27 Mart döneminde salı, perşembe, pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün seferlerin düzenleneceği bilgisini veren Uraloğlu, uçakların İstanbul'dan kalkış saatinin 09.00, Şam'dan kalkış saatinin ise 13.00 olarak planlandığını vurguladı.

Uraloğlu, uçuşların görerek uçuş (VFR) şartlarında gerçekleştirileceği için gündüz saatlerine odaklanarak düzenlendiğine dikkati çekerek, söz konusu uçuşların gerçekleştirilebilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Suriye Havacılık Otoritesinden gerekli izinlendirilme süreçlerinin tamamlandığını aktardı.

Bugün gerçekleştirilen ilk uçuşta teknik bir heyetin de yer aldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce de Halep ve Şam havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla ekiplerimizi görevlendirdik. Bugünkü ilk uçuşla Şam'a giden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden teknik ekibimiz pazar gününe kadar Suriye'de saha ziyareti ve denetimler gerçekleştirecek."

Seferler resmen başladı

Şam tazminat talep edebilir

Terör örgütü PKK/YPG'ye net mesaj
  • Abdulkadir Uraloğlu
  • denetim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.