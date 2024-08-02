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Dünya

Türkiye'den üst düzey katılım... Şehit Heniyye dualarla toprağa verildi

Hamas Lideri Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Türkiye'den üst düzey katılım... Şehit Heniyye dualarla toprağa verildi
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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde Tahran'dan Katar'a getirilen Heniyye'in cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip, Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATLIM

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin kıldırdığı cenaze namazına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de katıldı.

Çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı.

Törenin ardından İsrail karşıtı sloganlar, dualar ve tekbirlerle uğurlanan Heniyye'nin naaşı, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.

Defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye ve torunlarına taziyelerini iletti.

Kurtulmuş, burada Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal ile görüşerek taziyelerini iletti.

Şehit Heniyye'ye Katar'da son görev
  • Hamas Lideri
  • Doha cenaze
  • Türkiye katılım

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