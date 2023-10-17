Türkiye'den ve dünya ülkelerinden İsrail'in hastane katliamına kınama

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası çeşitli kuruluş art arda açıklama yaptı.

AB Konseyi Başkanı Michel: (İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı) "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor"

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNFPA, yüzlerce insanın ölümüne neden olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Siviller ve sivil altyapıları yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğinin altı çizilen mesajda, "Sağlık tesisleri hiçbir zaman hedef olmamalıdır." vurgusu yapıldı.

-MISIR

Mısır, Gazze'deki Baptist Hastanesine yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığı İsrail'i "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son vermeye çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak yüzlerce masumun hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadı." ifadelerine yer verildi.

"Sivil tesislerin kasıtlı olarak bombalanmasının uluslararası ve insani hukukun ciddi bir ihlali olduğu" vurgulanan açıklamada, İsrail'e "Gazze Şeridi'ndeki halka yönelik toplu cezalandırma politikalarına derhal son verme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, başta büyük ve nüfuz sahibi ülkeler olmak üzere, tüm ülkelerden bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmesi ve bunları açıkça kınaması istendi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'e "İnsani yardımları Gazze'ye ulaştırılabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın çevresini vurmaya son vermesi" çağrısında bulunuldu.

-ÜRDÜN

Ürdün, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "şiddetle" kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına tepki gösterildi.

Saldırının sert bir şekilde kınandığı açıklamada, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması ve savaşın derhal sona ermesinin talep edildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Direktör Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliye talebinin (İsrail tarafından yapılan) geri alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

-TÜRKİYE

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." değerlendirmesine yer verildi.

-KATAR

Katar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi

-İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in hastane saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendiren Kenani, İsrail'in uluslararası hukukun ilke ve kurallarına en ufak bir bağlılığının olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiğini belirtti.

İran'ın saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını aktaran Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Gazze'de işlenen savaş suçunun boyutlarının hızla araştırılması ve olayın sorumlusu İsrailli yetkililerin yargılanması konusunda, sorumluluğunu yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

-LÜBNAN



Lübnan: İsrail'in işlediği suç nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in "işlediği suç" neticesinde, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Mikati, X sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırması sonucunda, 500 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin "İsrail'in işlediği suç nedeniyle" hayatını kaybettiğini ifade eden Mikati, uluslararası vicdanın zulüm ve hakikat karşısında sessiz kaldığını belirterek, bunun ne zamana kadar süreceğini sordu.

- ARAP BİRLİĞİ, İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ EL-EHLİ BAPTİST HASTANESİNE SALDIRISINI KINADI



Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebul Gayt, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada yaptı.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınayan Ebul Gayt, paylaşımında "Hangi akıl hastası, savunmasız insanların olduğu bir hastaneyi kasten bombalar?" ifadesine yer verdi.

"Arap kurumlarının savaş suçlarını belgelediğini ve suçluların yaptıkları yanına kar kalmayacağını" vurgulayan Ebul Gayt, "Batı bu trajediyi derhal durdurmalı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

- FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ EL-EHLİ BAPTİST HASTANESİNİ VURMASI SAVAŞ SUÇUDUR



Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasını "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Bakanlığın Facebook hesabından, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almak suretiyle "savaş suçu" işlediği ve bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

-LİBYA ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ



Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı: "El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almak 'acımasız bir suçtur' ve tüm sınırları aşan bu suçu kınıyoruz"

-UNICEF

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu.

UNICEF, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNICEF, yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Çocuklar, siviller ve onların kullandığı altyapıların korunması çağrısı yapılan mesajda, "Acilen ateşkes ve insani yardım erişimine ihtiyacımız var." vurgusunda bulunuldu.

-FRANSIZ SİYASETÇİLER, GAZZE'DE HASTANE BOMBALAYAN İSRAİL'E SESSİZ KALAN FRANSA HÜKÜMETİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Fransız siyasetçiler, İsrail'in Gazze'de yüzlerce sivilin öldüğü bir hastaneyi bombalamasına ve Fransız hükümetinin buna sessiz kalmasına sert tepki gösterdi.

Ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Jean-Luc Melenchon, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki savaş suçları kınanmalı, soruşturma açılmalı ve cezalandırılmalıdır. Başka yere bakmaya gerek yok. Fransa, İsrail hükümetine koşulsuz desteğini durdurmalı." ifadesini kullandı.

Melenchon, Filistinlilere yardım edilmesi çağrısı yaptı.

Fransız milletvekilli Thomas Portes ise İsrail'in hastaneyi bombalamasına karşı art arda kınamalar geldiğine dikkati çekerek, "Fransa sessiz. İsrail'e koşulsuz desteğin bedeli: Sivil katliamlara göz yummak. Savaş suçlarına göz yummak." yorumunu yaptı.

- "BM ETNİK TEMİZLİĞİ DERHAL DURDURMALI"

Fransız Milletvekili David Guiraud da Gazze'deki hastanenin bombalanmasında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "Hastanedeki hastalar, bu katliamı hak etmek için ne yaptı? Bu delilik durdurulmalı. Birleşmiş Milletler (BM) etnik temizliği derhal durdurmalı. Zamanımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot ise İsrail ordusunun bombaladığı hastanede en az 500 sivilin öldüğüne dikkati çekerek, "İsrail hükümetinin aşırı sağcı koşulsuz destekçileri ne diyor bu konuda?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Panot, Fransa'ya ise "derhal bir ateşkes sağlanması" için çağrıda bulunması gerektiğini kaydetti.

-SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR, GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISININ "KATLİAM" OLDUĞUNU BİLDİRDİ



Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını "katliam" olarak niteledi ve bunun "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

MSF, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de hastaları tedavi eden ve yerinden edilmiş Gazzelilere ev sahipliği yapan hastaneyi bombalaması karşısında dehşete düştüklerini belirterek, "Bu bir katliamdır. Kesinlikle kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

- "HASTANELER HEDEF DEĞİLDİR. BU KANIN DURMASI GEREKİYOR"



Açıklamada, hiçbir şeyin bir hastaneye, oradaki çok sayıda hastaya, sağlık çalışanına ve oraya sığınanlara yönelik bu şok edici saldırıyı haklı çıkaramayacağının altı çizilerek, "Hastaneler hedef değildir. Bu kanın durması gerekiyor. Artık yeter." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, MSF üyesi Dr. Ghassan Abu Sittah'ın, "Hastanede operasyondayken büyük bir patlama duyduk ve ameliyathanenin tavanı yıkıldı. Bu bir katliam." ifadesine yer verildi.

-KANADA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlediği saldırıyı kınayarak, "Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve hastaneyi vurmak kabul edilemez" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı Kanada tarafından kınandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Al Ahli Arab Hastanesi'ne yönelik saldırının "korkunç ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Gazze'den gelen haberler korkunç ve kesinlikle kabul edilemez. Bu konuda ve her durumda uluslararası hukuka saygı duyulması gerekiyor. Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve hastaneyi vurmak kabul edilemez" dedi.