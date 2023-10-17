Türkiye'den ve dünyadan İsrail'in hastane katliamına tepki yağıyor

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası çeşitli kuruluş art arda açıklama yaptı.

AB Konseyi Başkanı Michel: (İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı) "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor"

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNFPA, yüzlerce insanın ölümüne neden olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Siviller ve sivil altyapıları yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğinin altı çizilen mesajda, "Sağlık tesisleri hiçbir zaman hedef olmamalıdır." vurgusu yapıldı.

-MISIR

Mısır, Gazze'deki Baptist Hastanesine yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığı İsrail'i "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son vermeye çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak yüzlerce masumun hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadı." ifadelerine yer verildi.

"Sivil tesislerin kasıtlı olarak bombalanmasının uluslararası ve insani hukukun ciddi bir ihlali olduğu" vurgulanan açıklamada, İsrail'e "Gazze Şeridi'ndeki halka yönelik toplu cezalandırma politikalarına derhal son verme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, başta büyük ve nüfuz sahibi ülkeler olmak üzere, tüm ülkelerden bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmesi ve bunları açıkça kınaması istendi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'e "İnsani yardımları Gazze'ye ulaştırılabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın çevresini vurmaya son vermesi" çağrısında bulunuldu.

-ÜRDÜN

Ürdün: Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz

DSÖ, GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISINI KINADI



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Direktör Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliye talebinin (İsrail tarafından yapılan) geri alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

-TÜRKİYE

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.

Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." ifadeleri kullanıldı.

-KATAR

Katar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi

-İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in hastane saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendiren Kenani, İsrail'in uluslararası hukukun ilke ve kurallarına en ufak bir bağlılığının olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiğini belirtti.

İran'ın saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını aktaran Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Gazze'de işlenen savaş suçunun boyutlarının hızla araştırılması ve olayın sorumlusu İsrailli yetkililerin yargılanması konusunda, sorumluluğunu yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

-LÜBNAN



Lübnan: İsrail'in işlediği suç nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in "işlediği suç" neticesinde, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Mikati, X sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırması sonucunda, 500 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin "İsrail'in işlediği suç nedeniyle" hayatını kaybettiğini ifade eden Mikati, uluslararası vicdanın zulüm ve hakikat karşısında sessiz kaldığını belirterek, bunun ne zamana kadar süreceğini sordu.