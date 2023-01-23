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Dünya

Türkiye'den yola çıkan ''İyilik Treni'' Herat'a ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen insani yardım malzemelerini taşıyan 7'nci 'İyilik Treni' Türkmenistan sınırında bulunan Turgundi Sınır Kapısı'ndan Afganistan'ın Herat vilayetine ulaştı.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 20:24 - Güncelleme:
Türkiye'den yola çıkan ''İyilik Treni'' Herat'a ulaştı
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Treni, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, AFAD ve Türk Kızılay yetkilileri ile Afgan Kızılayı Batı Bölgesi Başkanı Mustafa Nabikhail ve Herat Gümrük Müdürlüğü yetkilileri karşıladı.

AFAD yetkililerinden, trenin toplamda 500 tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıdığı ve yardımların ilerleyen günlerde başta yerlerinden edilenler olmak üzere ülkenin farklı vilayetlerindeki muhtaç ailelere ulaştırılacağı öğrenildi.

Yardımlar ağırlıklı olarak, çeşitli gıda malzemeleri, kışlık giysi, ayakkabı, halı, battaniye, temizlik malzemesi, tekerlekli sandalye ve dikiş makineleri içeriyor.

Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesine katkı amacıyla daha önce Türkiye'den gönderilen ve toplamda yaklaşık 7 bin ton insani yardım malzemesi taşıyan 6 "İyilik Treni" ile gelen yardımlar aralarında afetzede, yetim, dul ve engellilerin de olduğu ihtiyaç sahibi 700 binden fazla Afgan'a ulaştırılmıştı.

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