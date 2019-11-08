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Türkiye'den Yunanistan açıklaması: Türklere yaptığı mezalimi unutmadık

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un Ermenistan'ı ziyareti sırasında 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına karşılık, 'Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık sürecinde ve sonrasında, Yunanistan'ın sistematik bir şekilde bölgedeki Türk ve Müslümanları imha etmesi çok iyi bilinen bir gerçektir.' ifadesini kullandı.

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Yunanistan'ın Türkiye'ye hasım çevrelerin yanında yer almaya ve bu çevrelerin Türkiye aleyhindeki görüş ve tutumlarına destek olmaya devam ettiğini belirten Aksoy, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Biz de Yunanistan'ın tarihte Türklere ve diğer Osmanlı vatandaşlarına yaptığı mezalimi hiçbir zaman unutmadık. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık sürecinde ve sonrasında, Yunanistan'ın sistematik bir şekilde bölgedeki Türk ve Müslümanları imha etmesi çok iyi bilinen bir gerçektir."
 
Yunanistan'ın "bugün de ülkesindeki Türk azınlığa yönelik insanlık dışı uygulamalarını, müftülerine Cuma namazı kıldıkları gerekçesiyle hapis cezası verecek kadar ileri götürebildiğine" dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:
 
"Tarihten husumet değil, barış ve kardeşlik yolunda dersler çıkarılması gereğine inanan Türkiye, bu tarihsel gerçeklerin de elbette farkındadır. Ülkemiz aleyhindeki faaliyetleri desteklemenin Yunanistan'a hiçbir fayda sağlamayacağını bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerde iyi komşuluktan yana taraf olmanın, bölgemizde barış, istikrar ve refahın desteklenmesinin tek yolu olduğu düşüncesiyle Yunanistan'ı bundan böyle daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz.
 
Öte yandan, 1915 olayları konusunda Türkiye'nin tutumu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde, 23 Nisan 2014 tarihinde yaptığı açıklamada net olarak ortaya konulmuştur. Başka bir izahata gerek görülmemektedir."

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