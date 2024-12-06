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Dünya

Türkiye'den Yunanistan, Macaristan, Rusya ve Kazakistan kararı! Kesintisiz şekilde devam edilecek

Türkiye, Yunanistan, Macaristan, Rusya ve Kazakistan'a, uluslararası taşımacılığa katkı sağlayan 'yeni geçiş belgeleri' temin edilerek ulaşımın kesintisiz şekilde devam edileceğini bildirdi. Türkiye'den Yunanistan, Macaristan, Rusya ve Kazakistan'a uluslararası taşımacılığın rahatlıkla sağlanması yönünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının yoğun çaba harcamıştı.

AA6 Aralık 2024 Cuma 16:43 - Güncelleme:
Türkiye'den Yunanistan, Macaristan, Rusya ve Kazakistan kararı! Kesintisiz şekilde devam edilecek
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UND'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının yoğun çabaları sonucunda, Yunanistan, Macaristan, Rusya ve Kazakistan'a uluslararası taşımacılığın rahatlıkla sağlanması yönünde adımlar atıldı. Böylelikle bu ülkeler ile kesintisiz şekilde ulaşım sağlanacak.

Macaristan'a 2024 yılı için tahsis edilen 145 bin geçiş belgesinin yanı sıra 5 bin ilave belgenin de dahil olduğu toplam 150 bin belge verildi. Girişimler sonucu 6 Aralık sabahı itibarıyla ek 5 bin geçiş belgesi taşımacıların kullanımına açıldı. Bu gelişme, Macaristan üzerinden yapılan taşımaların devam etmesine imkan tanıdı.

Açıklamada, 30 Ekim'de Atina'da gerçekleştirilen Yunanistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısında, iki ülke arasındaki taşımacılığı kolaylaştıracak yeni kararlar alındığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Yunanistan ile yapılan görüşmeler sonucunda ikili geçiş belgesi kotası 30 binden 34 bine yükseltildi. Ayrıca, 2024 yılı için 1500 adet geçici geçiş belgesi daha alındı. Bu sayede, sınır komşumuz Yunanistan ile taşımacılık faaliyetlerinde belge kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmaması sağlandı. Bu gelişme, özellikle Batı Avrupa'ya taşımaların kesintisiz yapılabilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır."

Açıklamada, Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde, 2024 yılı için 10 bin adet ilave ikili geçiş belgesi Türk taşımacılarının kullanımına sunularak Türk taşımacılarının Rusya ile ticaret yollarında karşılaştığı sıkıntıları büyük ölçüde giderdiği ve lojistik operasyonlarının daha sorunsuz devam etmesinin sağlandığı vurgulandı.

Türk taşımacılık sektörü için bir ilk olan Kazakistan ile yapılan anlaşma kapsamında, 1000 adet 3. ülke geçiş belgesinin temin edildiği kaydedilen açıklamada, bu belgeler sayesinde, Türk taşımacılarının Orta Asya'daki ticaret yollarında daha güçlü varlık gösterebileceği, yeni lojistik fırsatlar yaratılmasına olanak tanındığı anlatıldı.

Açıklamada, "Bu gelişmeler, taşımacılık sektörümüzün küresel ölçekteki rekabet gücünü artırırken, uluslararası ticaretteki lojistik ağımızın daha etkin işlemesini sağlamaktadır. Türk taşımacılarının uluslararası sahada daha etkin yer almasına olanak tanıyan bu girişimler, ülkemizin ihracat ve lojistik hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynuyor. Bu süreçte emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu ile Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat başta olmak üzere tüm bürokratlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

  • taşımacılık belgeleri
  • uluslararası ulaşım
  • geçiş belgeleri

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