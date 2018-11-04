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Türkiye-İran arasındaki uçuşlarda aksaklık yok

İran Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Türkiye'deki havalimanlarında İran uçaklarına yakıt verilmemesi nedeniyle seferlerin yapılamadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

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Caferzade, yaptığı açıklamada, Türkiye-İran arasındaki çok yakın ilişkiler ve iki ülkenin hava yolu işletmeleri arasında imzalanan anlaşmalar dikkate alındığında böyle bir aksaklığın meydana gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye-İran arasında haftada 100 sefer yapılıyor

Caferzade, İran devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, Türkiye-İran arasında yapılan uçuş programına göre haftalık 100 seferin gerçekleştiğini ve uçuş için gerekli ihtiyaçlar ile yakıtın havalimanları tarafından temin edildiğini aktardı.

Geçen hafta, İran medyası tarafından Türk basınına dayandırılarak verilen haberlerde, Türkiye havalimanlarının ABD yaptırımları nedeniyle İran uçaklarına yakıt vermediği iddia edilmişti.

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