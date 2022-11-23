Türkiye'nin 40 mil uzaklıkta olduğunu hatırlattı: F-16'lar 5 dakikada orada olurlar

Tatar, Bağlar Belediyesi tarafından 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen ve gazi olan Diyarbakırlar anısına yaptırılan Kıbrıs Barış Anıtı ile Ersin Tatar Parkı açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte olmanın kendisi için büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın her fırsatta KKTC'nin artık tanınma zamanı geldiğini ifade etmesinin kendilerine güç kattığını ifade eden Tatar, "Huzurlarınızda Türkiye'ye, Türk halkına da Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başladığını anlatan Tatar, bu dönem itibariyle Türkiye'nin her bölgesinde daha iyi münasebetler geliştirerek, Türkiye'nin de desteğiyle KKTC'yi daha ileriye taşımanın en büyük temennileri olduğunu aktardı.

Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı ile Türklük dünyasının gücünün kendilerine güç ve ilham oluşturduğunu dile getiren Tatar, şöyle konuştu:

"Biz sizlere, Türkiye'mize güveniyoruz. Bütün üzerimizdeki baskılar, haksızlıklar, Kıbrıs Türk halkı üzerinde oynanmakta olan ambargo ve izolasyon gibi engellemelere rağmen kendi üniversiteleriyle 144 farklı ülkeden eğitim gören öğrencilerimizle, 100'den fazla ülkeyle yaptığımız ticaret anlaşmalarıyla ve çok fazla farklı ülkeden ülkemize gelen turistlerle KKTC, artık Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak kendi onuruyla başı dik ve geleceğe umutla bakabilecek noktaya gelmiştir. Artık bu noktadan sonra aramızdaki bağların güçlenmesiyle, birbirimize olan münasebetlerin daha da başarılı bir şekilde ileriye taşınacağına inancım tamdır."

Diyarbakır ve KKTC arasında uçak seferlerinin artık direkt yapıldığını anımsatan Tatar, bu sayede Diyarbakır ve çevresiyle turizm, ticaret, kültürel ve diğer farklı etkinliklerin daha güçlü yakınlaşacağını kaydetti.

Açılışın ardından Kıbrıs Barış Anıtı'na karanfil bırakan ve gazilerle fotoğraf çektiren Tatar, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğu Akdeniz'de çok önemli gelişmelerin meydana geldiğini ifade eden Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürüttüğü büyük mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada giderek artan ağırlığı, oradaki bütün siyasi istikrarın bir bakıma anahtarı ve sigortasıdır." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Tüm bu gelişmeler olurken Rumlar silahlanmaya devam ediyor" sorusuna Tatar, şöyle yanıt verdi:

"Kıbrıs'ta o küçücük adada daha fazla silahlanmaya elbette anavatanın ve bizlerin seyirci kalmasını beklemesinler. Muadil adımlar atıldığında orada elbette arzu edilmeyen olaylar olacaktır. İnşallah öyle bir duruma gelinmez. Kıbrıs, Türkiye'den sadece 40 mil uzaklıktadır. Akşam komutanımızla konuştuğumuzda 5 dakikada F-16'lar oradadır. 10 dakikada Mehmetçik oradadır. Dolayısıyla bizlerle mücadelelerinde belki dikkate alınabilirler ama Türkiye ile mücadelelerinde bütün bu yaptıkları boşunadır. Bu gibi konularda çok dikkatli olunması gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaten gücünü herkes kabul etti. Soğukkanlı bir şekilde bu olayları izlemek lazım."

Tatar, "Bir gece ansızın gelebilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine şöyle devam etti:

"O konularda geçen akşam gördük, neyin ne olduğunu. Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü bu mücadeleler nedeniyle Mehmetçiklerimize, komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının da onların bu haklı mücadelesinde hep dualarımızda olduğunu bilmesini isterim. Geçen günlerde yapılan harekat, bütün dünyanın gözleri önünde Türkiye'nin ansızın neler yapabileceğinin bir ifadesidir. Tüm terör örgütlerinin İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi yaptıkları saldırıların ve çirkinliklerin bizim tarafımızdan da lanetlendiğini belirtmek istiyorum."

Açılışta Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da konuşma yaptı.

Etkinliğe AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gaziler ve vatandaşlar katıldı.