AA 10.02.2020 14:23 - Güncelleme: 10.02.2020 14:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovenya Dışişleri Bakanı Cerar, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'na gösterdiği misafirperverlik için teşekkür eden ve Elazığ'daki deprem ile Van'daki çığda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Cerar, mevkidaşı ile ikili iş birliği, Batı Balkanlar, AB ile ilişkiler ve Orta Doğu konularını ele aldıkları son derece önemli görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Slovenya ve Türkiye'nin ikili düzeyde ve çok taraflı platformlarda düzenli siyasi temaslarını sürdürdüğünü söyleyen Cerar, "Türkiye'ye, mayınlı bölgelerin mayından arındırma çalışmalarının devam etmesi ve buralarda mağdur olan kişilerin desteklenmesiyle ilgili fonumuza verdiği 100 bin dolarlık destekten dolayı teşekkür ederim." dedi.

İki ülkenin ilişkilerini 2011'de stratejik ortaklık düzeyine çıkardığını ve bunun ikili iş birliğinin önemli bir kısmını oluşturduğunu söyleyen Cerar, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyon'un (KEK) da ticari ilişkilere önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Türkiye ve Slovenya'nın mevcut ticaret hacmini artırma konusunda enerji, lojistik, inşaat, bilgi işlem, turizm, kültür gibi çeşitli alanlarda potansiyele sahip olduğunu söyleyen Cerar, "Slovenya, Türk yatırımcılar için çok önemli bir ülke olmaya başladı. Yarın düzenlenecek iş forumu da bu ekonomik potansiyelin daha da değerlendirilmesi ve yeni iş birliği ortaklıklarının ortaya çıkması bakımından önemli bir imkandır." diye konuştu.

- "SLOVENYA, TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİN DESTEKÇİSİDİR"



Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendiren Cerar, "Türkiye'nin göç yönetimi konusunda yürüttüğü başarılı süreci takdir ve saygıyla karşılıyoruz. Türkiye'yi önemli bir bölgesel aktör olarak görüyor, Türkiye ve AB arasındaki yakın iş birliğinin gelecekte de artarak sürmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye ve AB'nin, iş birliği ve yakın ilişkilerle ortak bir dil geliştirebileceğini ve gelecekte daha da yakınlaşabileceğini söyleyen Cerar, "Slovenya, Türkiye'nin AB üyeliğinin destekçisidir." diye konuştu.

Cerar, ülkesinin gelecekte de Türkiye- AB ilişkilerinin güven içinde tesis edilmesi ve ileri seviyeye taşınması için etkili bir rol oynayacağını belirtti.

- "STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ SAYESİNDE TÜRKİYE'Yİ DAHA İYİ ANLAYABİLİYORUZ"



Slovenya'nın her zaman AB'nin genişlemesinden yana olduğunu ve Türkiye'nin AB üyeliğini her desteklediğini söyleyen Cerar, bu süreçte tüm kriterlerin karşılanması gerektiğini vurguladı.

İki ülkenin stratejik ortaklığının yakın iş birliği imkanı sağladığını söyleyen Cerar, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Türkiye'nin pozisyonunu ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabiliyoruz. Üstlenecek olduğumuz AB dönem başkanlığı sırasında ve aynı zamanda Almanya, Portekiz, Slovenya üçlü yönetimi döneminde de (Türkiye'yi) desteklemeye devam edeceğiz. Her zaman AB'yi bir aile olarak birlikte görmek isteriz. Elbette bir araya gelmek zaman ve bir dizi reform gerektiyor. Umuyorum ki, yavaş yavaş doğru yolda ilerliyoruz."