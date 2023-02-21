Türkiye'nin acısını paylaşıyorlar: Hiç tereddüt etmeden yapardık

Bu çerçevede, Türkiye'de ikamet eden Yemenliler, depremlerden birkaç saat sonra afetzedelere destek için kampanya başlattıklarını duyurdu. Yemen'in Ankara Büyükelçiliğinin işbirliğiyle düzenlenen kampanya çerçevesinde, 17 milyon lira (yaklaşık 900 bin dolar) bağış toplandı.

Bu bağışlarla hazırlanan 10 tır dolusu gıda, ilaç ve barınma malzemesi, yerel yönetimlerle koordineli şekilde İstanbul'dan deprem bölgesindeki illere gönderildi.



- "MÜTEVAZI BİR DESTEK GİRİŞİMİ"

Kampanyanın basın komitesi sorumlusu Said er-Rabasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kampanya, Türkiye'nin kapsamlı desteğine bir karşılık olamaz sadece mütevazı bir girişim. Türkiye'nin Yemenlilere hala ivedilikle sağladığı yardım çabaları karşısında hissedilen vefanın sembolik bir ifadesi." dedi.

Türk hükümetinin ve halkının ülkelerine kabul ettikleri yaralıların tedavisi başta olmak üzere tüm alanlarda Yemenlilere ilgi ve alaka gösterdiğini, yaralarını sardığını anlatan Rabasi, ülkesinin maruz kaldığı zor koşullardan dolayı halkın yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için Türkiye'nin çeşitli kuruluşlar aracılığıyla Yemenlilere yardım sağladığını hatırlattı.



- "YEMENLİLERİN TÜRK KARDEŞLERİYLE İLİŞKİLERİ SAYGI VE SEVGİYE DAYANIR"

Yurt dışındaki Yemenlilerin yanı sıra ülkedeki 47 sivil toplum örgütü de depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye'yle dayanışma içerisinde olduklarını açıkladı.



Yemenli STK'lar, uluslararası ve yerel kuruluşların depremzedelere her türlü desteği sağlamak için çalışacağını duyurdu.

Merkezi Taiz'de bulunan Gençliği Güçlendirme ve İnsani Kalkınma Örgütü Proje Yöneticisi Hamdi es-Samii, Türkiye'nin yıllarca Yemenlilere yardım ettiğini belirterek, "Bu durum, Türkiye'nin yanında olmamızı ve yıkıcı deprem afetiyle mücadelesine destek vermemizi gerektiriyor." dedi.



Yemenlilerin Türk kardeşleriyle ilişkilerinin saygı ve sevgiye dayandığın ifade eden Samii, "En düşük imkanlarla da olsa hem devlet hem de halk nezdinde Türkiye'ye minnettarlığın bir göstergesi olarak çaba göstermemiz gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "ACILARINIZIN BİR KISMINI DİNDİRMEK ELİMİZDE OLSAYDI BUNU HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN YAPARDIK"

Sosyoloji uzmanı, Yemenli gazeteci İftihar Abduh, depremin Yemen halkında Türkiye'ye yönelik geniş bir dayanışmanın fitilini ateşlediğini söyledi.

Yemen halkının çabalarına değinen Abduh, "Türkiye'nin, Yemen'e yönelik insani yaklaşımına bir vefa göstergesi olarak Yemenliler, ellerindeki kısıtlı imkanlara rağmen depremzedeler için bağış ve yardım kampanyaları düzenledi." diye konuştu.

Abduh, halkın Türkiye'nin acısını paylaştığını aktararak, "Bu dayanışma, Yemenlilerin, Türkiye'deki afetzedelerin acılarını hissettiklerinin bir göstergesi ve aynı zamanda Türkiye'nin savaş yılları boyunca Yemen'e yaptığı yardımlara karşı minnettarlığın ifadesi." şeklinde konuştu.

Yemen halkının içinde bulunduğu zor duruma rağmen sarf ettiği çabaya değinen Abduh, "Bugün Yemenliler lisan-ı hal ile şunu söylüyor; eğer bize yaptığınız iyiliklerin karşılığını verebilseydik, bunu yapardık. Acılarınızın bir kısmını dindirmek elimizde olsaydı bunu hiç tereddüt etmeden yapardık ancak gücümüzün yettiğini yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE HER ZAMAN YEMENLİLERİN YARALARINI SARAN ÜLKELER ARASINDA OLDU"

Yemenli Muhammed İsmail de halkın Türkiye sevgisini, "Yemenliler Türkiye ve halkına olan büyük sevgisini her zaman gösteriyor. Onların sevinciyle seviniyor, hüznüyle üzülüyor." sözleriyle dile getirdi.

Türkiye'nin Yemen'e yardımlarını anımsatan İsmail, "Türkiye, savaş döneminde çeşitli insani yardımlar yaparak, ülkede zora giren insani durumu hafifleten kalkınma projeleri yürüterek her zaman Yemenlilerin yaralarını saran ülkeler arasında oldu." dedi.

İsmail, ülkesinin Türkiye ile geniş dayanışma gösterdiğini belirterek, "Yemenliler, ellerindeki asgari imkanlarla, bağış toplayarak veya arama kurtarma çalışmalarına katılarak, Türkiye'nin yaptığı iyiliklerin karşılığını vermek için uğraşıyor." yorumunda bulundu.

- NOBEL ÖDÜLLÜ AKTİVİSTTEN DEPREMZEDELERE KONUT DESTEĞİ

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman da başında bulunduğu Tevekkül Karman Vakfı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için 50 ev yaptırılacağını açıklamıştı.



Karman, söz konusu evlerin, AFAD aracılığıyla inşa edileceğini belirtmişti.



Karman Vakfı, depremzedelere destek için ayrıca İstanbul'dan Hatay'a bir yardım konvoyu göndermişti.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yıllardır süren iç savaşta yaklaşık 377 bin kişi hayatını kaybetti ve çatışmalar nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birlemiş Milletler, yaklaşık 32 milyon nüfuslu Yemen'de 23,4 milyon kişinin insani yardıma muhtaç, 17 milyon kişinin ise gıda güvenliğinden yoksun olduğunu belirtiyor.