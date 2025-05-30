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Dünya

Türkiye'nin adımı korkuttu! Fransa'dan Zengezur kışkırtması

Türkiye'nin Zengezur Koridoru üzerinden stratejik hat kurması Hindistan basınında endişeyle karşılanırken, koridorun önemine vurgu yapan diplomatik kaynaklar Türk dünyasının ilk defa kendi içinden geçen bir omurgaya sahip olacağına vurgu yapıyor. Öte yandan Türk devletlerinin birbirleriyle entegre olmasının önünde tek engelin Ermenistan olmadığını belirten kaynaklar, Fransa'nın da koridorda 'barış sürecine katkı' adı altında Türk bağlantısını kesmek istediğini söyledi.

Yeni Şafak30 Mayıs 2025 Cuma 08:44 - Güncelleme:
Türkiye'nin adımı korkuttu! Fransa'dan Zengezur kışkırtması
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Türkiye'nin Zengezur Koridoru üzerinden Türk dünyasına uzanan stratejik hat kurması Hindistan basınında endişeyle karşılandı. Türkiye'nin bölgedeki etkisinin katlanarak artacağı konusundaki endişe Ankara'da yankı buldu. Diplomatik kaynaklar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) etkinliğinin artması ve Zengezur Koridoru'nun açılmasının sadece Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda Türk dünyasının fiziki entegrasyonu anlamına geldiğine dikkat çekti.

TEK ENGEL ERMENİSTAN DEĞİL

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türk devletlerinin birbirleriyle entegre olmasının önünde tek engelin Ermenistan olmadığını belirten kaynaklar, Fransa'nın da koridorda 'barış sürecine katkı' adı altında Türk bağlantısını kesmek istediğini söyledi. Bu kapsamda KKTC'de yürütülen mücadelenin Zengezur Koridoru'nda da yürütülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. TDT'nin kültürel ve sembolik bir yapı olmadığının altı çizilirken, Türk dünyasının jeopolitik sınır sisteminin kurulması gerektiği belirtildi. Bu sistemin omurgasının da Bakü-Nahçıvan-Zengezur hattı olduğu kaydedildi. Avrupa Birliği'nin özellikle Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Türkiye'yi Kafkasya'dan izole etmeye çalıştığına dikkat çeken kaynaklar, bu girişime karşı Kıbrıs ve Zengezur üzerinden jeopolitik eşik kurulması zorunluğuna vurgu yaptı.

Kaynaklar Fransa'nın Kıbrıs'taki askeri tahkimatının Zengezur'daki siyasi kışkırtmalarla birlikte okunması gerektiğini, bu adımların Türkiye'ye dönük bir çevreleme hattı olduğunu ifade ediyor. Bu kuşatmayı yarmanın yolunun Zengezur Koridoru'na sadece bir ulaşım projesi olarak bakmamaktan geçtiğine vurgu yapan kaynaklar, koridorun 'jeopolitik hat' inşası olduğu belirtilirken, Türk dünyasının ilk defa kendi içinden geçen bir omurga inşa etmesi anlamına geldiğini belirtiyor.

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