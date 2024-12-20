Türkiye'nin Afrika'daki gücü kabusları oldu! Kızıldeniz'e dikkati çektiler

Bölgedeki gerilimin sadece Etiyopya ve Somali'yi ilgilendirmediğini aktaran yabancı basın, aynı zamanda Afrika Boynuzu'nun tamamı için önem arz ettiğini duyurdu. Afrika Boynuzu'nda yaşanabilecek olası bir çatışmanın, insani krizlerin kötüleşmesi, ticaret yollarının istikrarsızlaşması ve terör gruplarının kaosu fırsata çevirmesi gibi riskler taşıdığını aktardı. Arabuluculuk yapmak için devreye giren Türkiye'nin ise tüm bu endişeleri ortadan kaldırdığı vurgulanırken, Ankara'nın her iki ülkeyle de uzun süredir devam eden bağları olduğu ve tarafları müzakere masasına getirmede önemli bir rol oynayarak odak noktasını çatışmadan diyaloğa kaydırmaya yardımcı olduğu ifade edildi.

STRATEJİK BİR ZAFER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, Etiyopya ile Somali arasındaki artan gerginliği çözmede önemli bir rol oynayarak üç tur müzakereye ev sahipliği yaptığı hatırlatılarak, görüşmelerin, her iki ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden teyit eden ve Etiyopya'nın Somali'nin egemenlik çerçevesi altında güvenli deniz erişimi elde etmesi için bir plan taslağı hazırlayan çığır açıcı bir anlaşmayla sonuçlandığı aktarıldı.

Haberde, Türkiye için bu arabuluculuk çabasının önemli bir diplomatik başarı ve Afrika Boynuzu'ndaki büyüyen etkisinin açık bir teyiti olduğu ifade edildi. Ankara'nın son on yılda bölgedeki ayak izini giderek derinleştirerek güven ve ortaklıklar kurmak için ekonomik yatırım, güvenlik işbirliği ve insani yardımı harmanladığı vurgulanarak, Etiyopya-Somali görüşmelerinde tarafsız bir arabulucu olarak hareket eden Türkiye'nin dünyanın en zorlu jeopolitik sıcak noktalarından bazılarında çözümlere aracılık edebilen güvenilir ve pragmatik bir ortak olarak itibarını sağlamlaştırdığı ifade edildi.

UZUN VADELİ FIRSATLAR

Haberde, anlaşmanın Türkiye'ye uzun vadeli faydalar elde etmesini sağlayacağı, Türk şirketlerinin ise artık limanların, ulaşım ağlarının ve diğer ticari tesislerin inşası ve geliştirilmesi de dahil olmak üzere büyük altyapı projelerinde yer alacağı belirtildi. Bunun sadece Türk işletmeleri için bir kazanç değil, aynı zamanda Ankara'nın Afrika'daki ekonomik ve politik etkisini genişletmek için daha geniş stratejisinin de önemli bir parçası olduğu ifade edildi. Türkiye'nin, küresel bir oyuncu olarak sahaya çıktığı ve hem Etiyopya hem de Somali ile bağlarını güçlendirdiği dile getirildi.

Haberde ayrıca daha geniş ölçekte Türkiye'nin başarılı arabuluculuğunun, küresel ilişkilerde bir güç aracı olarak büyüyen rolünü pekiştirdiği belirtildi. Afrika Boynuzu'nun stratejik konumuna dikkat çekilen haberde, bölgenin Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan stratejik bir konuma sahip olduğu ve bu bölgedeki istikrarın, uluslararası ticaretin ve güvenliğin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN GENİŞ JEOPOLİTİK ETKİSİ

Türkiye'nin Etiyopya-Somali anlaşmasının başarılı arabuluculuğunun, Afrika Boynuzu'ndaki büyüyen etkisinde önemli bir dönüm noktasını teşkil ettiği aktarıldı. Ankara'nın, hassas bir anlaşmazlık içinde kilitlenmiş iki ülke arasında bir anlaşmaya aracılık ederek, büyük güçlerin egemen olduğu bir bölgede kendini kilit bir güç olarak konumlandırdığı vurgulandı.

Türkiye'nin stratejik yatırımlar, insani yardım ve güvenlik yoluyla Afrika Boynuzu'nda güçlü bir varlık oluşturduğunun altı çizilen haberde bu adımların, Türkiye'nin altyapı, kalkınma ve askeri işbirliğine, Mogadişu'da bir eğitim üssü kurulması da dahil olmak üzere, büyük yatırımlar yaptığı Somali'de daha belirgin olduğu aktarıldı.

Anlaşmanın zamanlamasına gönderme yapılan haberde son olarak, küresel ticaret rotalarının kavşağında bulunan ve stratejik fırsatlarla dolu Afrika Boynuzu'nun, küresel ve bölgesel güçler arasında bir rekabet sahnesi haline geldiği ifade edildi. Türkiye'nin bu bölgedeki önemli bir çatışmayı çözmedeki başarısının ise yalnızca Afrika'da değil, aynı zamanda daha geniş uluslararası sahnede de konumunu güçlendirdiği ve büyük güçlerin başarı sağlamakta zorlandığı alanlarda somut sonuçlar elde etme yeteneğini gösterdiği belirtildi.