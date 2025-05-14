Türkiye'nin askeri yeteneklerine dikkat çektiler... ''Avrupa için vazgeçilmez bir ortak''

Türkiye'nin, Avrupa'nın savunma denklemindeki vazgeçilmez rolü mercek altına alındı.

Financial Times'da yer alan analizde, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğindeki artan önemini detaylı bir şekilde ele alındı.

Söz konusu analizde, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi, stratejik coğrafi konumu ve NATO içindeki güçlü askeri kapasitesi vurgulandı. Özellikle, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya başarılı bir şekilde inmesi, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini gösteren önemli bir gelişme olarak belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dengeli ve tutarlı bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye'nin, uluslararası krizlerde de önemli bir aktör haline geldiğine değinildi.

ABD'nin desteğini çekmesiyle birlikte Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırması, Türkiye'nin AB için vazgeçilmez bir ortak haline geldiği vurgulandı.

Söz konusu analizde, ayrıca Avrupa'nın Türkiye'nin askeri, diplomatik ve ekonomik yeteneklerine de ihtiyaç duyduğu ifade edildi.