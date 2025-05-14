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Dünya

Türkiye'nin askeri yeteneklerine dikkat çektiler... ''Avrupa için vazgeçilmez bir ortak''

Türkiye'nin askeri gücü ve kapasitesi, son yıllarda uluslararası basında sıkça gündeme geliyor. Son olarak Financial Times'da yer alan analizde, 'Türkiye'nin, Avrupa için neden vazgeçilmez bir ortak olduğu' sorusuna cevap arandı. Söz konusu analizde, artan bölgesel ve küresel gerilimler nedeniyle Avrupa'nın, Türkiye'nin askeri ve diplomatik yeteneklerine ihtiyaç duyduğu vurgulandı. İşe detaylar...

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2025 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
Türkiye'nin askeri yeteneklerine dikkat çektiler... ''Avrupa için vazgeçilmez bir ortak''
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Türkiye'nin, Avrupa'nın savunma denklemindeki vazgeçilmez rolü mercek altına alındı.

Financial Times'da yer alan analizde, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğindeki artan önemini detaylı bir şekilde ele alındı.

Söz konusu analizde, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi, stratejik coğrafi konumu ve NATO içindeki güçlü askeri kapasitesi vurgulandı. Özellikle, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya başarılı bir şekilde inmesi, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini gösteren önemli bir gelişme olarak belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dengeli ve tutarlı bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye'nin, uluslararası krizlerde de önemli bir aktör haline geldiğine değinildi.

ABD'nin desteğini çekmesiyle birlikte Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırması, Türkiye'nin AB için vazgeçilmez bir ortak haline geldiği vurgulandı.

Söz konusu analizde, ayrıca Avrupa'nın Türkiye'nin askeri, diplomatik ve ekonomik yeteneklerine de ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

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