Türkiye'nin barış diplomasisine övgü: Gösterilen çaba çok değerli

Hun Sen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür eden Hun Sen, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 2019'da açıldığını hatırlattı.

Hun Sen, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılmasının çok önemli bir temel olduğunu belirterek, bu ziyaretinin de Türkiye ve Kamboçya arasındaki yakın dostluğu gösterme şansı verdiğini ifade etti.

Ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin 65. yıl dönümüne denk geldiğini söyleyen Hun Sen, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Hun Sen, 2018'de Başbakanlık görevini yürütürken yaptığı Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 1 milyar dolarlık ticaret hacmi belirlediklerini hatırlatarak, "Ancak şu anda sadece 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var karşılıklı olarak. Bu yeni aşamada umuyorum ilişkilerimiz daha da hızlanacak, ivme kazanacak." dedi.

Türkiye'nin Asya'nın tam bir diyalog üyesi olması için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Hun Sen, "Diğer dostlarımızla, ortaklarımızla birlikte bu süreci hızlandırmaya devam edeceğiz. Böylece iki bölgeyi birbirine bağlayabileceğiz. Türkiye bildiğiniz gibi hem Asya'nın hem de Avrupa'nın bir parçası ve Türkiye bu nedenle aslında bir bağlantı, bir köprü görevi görüyor bölgeler arasında. Ve umuyorum Asya ve Türkiye arasındaki ilişkiler de daha fazla gelişecek." diye konuştu.

Hun Sen, iki ülke arasındaki yatırımların ticari ve ekonomik açıdan artması gerektiğine işaret ederek, "Kademeli olarak bu hedefe ulaşmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası çatışmaların çözülmesi boyutunda çabalarının çok değerli olduğunu vurgulayan Hun Sen, "Rusya-Ukrayna krizi sırasında Türkiye'nin diyaloğu başlatması bu çatışmanın çözümüyle ilgili çok değerli. Umuyorum ki Türkiye bu görevi üstlenmeye devam edecek ve Rusya-Ukrayna Savaşı müzakereler aracılığıyla bir nihayete erecek. Herhangi bir savaşı sadece müzakere ve diyalog bitirebilir." dedi.

Hun Sen, küresel durumun çok karışık olduğunu dile getirerek, "Suriye'de olanlar umuyorum hem sizlerin hem de bizlerin iyiliğine olacak şekilde gelişir. Ancak hala endişelerim olduğunu da dile getirmem lazım. İsrail'in son girişimlerine baktığımızda Suriye'deki bir bölgeyi işgal etme girişimi söz konusu. Operasyonlarını da yoğunlaştırıyor bu bölgede. Suriye halkının kendisi geleceklerine karar verecek." diye konuştu.

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