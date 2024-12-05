İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2024 Perşembe / 4 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7269
  • EURO
    36,7236
  • ALTIN
    2959.6
  • BIST100
    9862.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin başarısı sonrası ülkesine sitem etti: Krize girdiğimiz çok açık
Dünya

Türkiye'nin başarısı sonrası ülkesine sitem etti: Krize girdiğimiz çok açık

Fransa'nın eğitim sendikasının önde gelen yetkililerinden Arthur Leduc, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği TIMSS 2023'te sonuncu olmasına tepki gösterdi. Leduc, Fransız eğitim sisteminin krizde olduğunu belirterek, ülkede eğitim sisteminin krize girdiğinin 'açık' olduğunu söyledi. Öte yandan Türkiye, TIMSS 2023'te matematik ve fen alanlarında gelişme gösteren 5 ülkeden biri oldu.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
Türkiye'nin başarısı sonrası ülkesine sitem etti: Krize girdiğimiz çok açık
ABONE OL

Türkiye'nin 4. sınıf fen alanında Avrupa ülkeleri arasında birinci sıraya, matematik alanında 2'nci sıraya yerleştiği TIMSS 2023 sonuçları, Fransız öğrencilerin matematik ve fen alanında kıta ülkelerinin çok gerisinde olduğunu gösterdi.

Nice kentindeki hükümetin bütçe tasarruflarını protesto gösterilerine katılan Fransa'da Genel İş Sendikası (CGT) Educ'Action'un Alpes-Maritim Şubesi Genel Sekreteri Arthur Leduc, ülkede son yıllarda eğitim sisteminde alınan kararların öğrencilere yansıyan olumsuz etkisini AA muhabirine anlattı.

Leduc, TIMSS değerlendirmesinin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını ancak ülkede eğitim sisteminin krize girdiğinin "açık" olduğunu söyledi.

Leduc, eğitim alanında yürütülen politikaların, öğretmen eksikliğinin ve hükümetin "eşitsizliği" besleyeceği gerekçesiyle eleştirilen "bilgi şoku" düzenlemesinin "eğitim krizinin" altında yatan sebepler olduğunu dile getirdi.

Fransız öğrencilerin bu araştırmadaki yerinin son yıllarda eğitim alanında benimsenen politikalarla da alakalı olduğunu kaydeden Leduc, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den bu yana öğretmen atamalarının büyük oranda azaltıldığını söyledi.

Leduc, bu süreçte eğitim alanında 60 bin öğretmen atamasının iptal edildiğini belirterek, "O zaman nüfus artışı vardı. Şimdi de bu kontenjanları iptal etmek için nüfusun azalacağı öne sürülüyor. Aksine öğrencilerin, eğitim kurumlarının, hayat ve çalışma koşullarını iyileştirmek ve herkesin yaşam düzeyini yükseltmek için (öğretmen atamalarından) yararlanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Arthur Leduc, Fransız okullarını Avrupa Birliği içinde "eşitsizliğin en fazla olduğu" eğitim kurumları olarak niteledi.

Fransa'da kamu çalışanları, ülkede kamu kuruluşlarının bütçesinde uygulanması planlanan tasarruf önlemlerine tepki olarak greve gitti.

Grev kapsamında ülke genelinde başta başkent Paris ile Nice olmak üzere gün boyunca birçok gösterinin düzenlenmesi de planlanıyor.

  • Fransa eğitim krizi
  • Türkiye TIMSS 2023
  • Arthur Leduc

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.