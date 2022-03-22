İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2022 Salı / 19 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8535
  • EURO
    16,3768
  • ALTIN
    915.462
  • BIST100
    2188.81
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi, Lübnan Enformasyon Bakanı ile görüştü
Dünya

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi, Lübnan Enformasyon Bakanı ile görüştü

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, görevine yeni atanan Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el Mekkari'yi makamında ziyaret etti.

AA22 Mart 2022 Salı 18:13 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 18:14
ABONE OL

Ulusoy ve Büyükelçi Müsteşarı Serkan Kıramanlıoğlu, başkent Beyrut'taki Enformasyon Bakanlığı'nda Mekkari ile görüştü.

Mekkari ile görüşmesinden sonra AA muhabirine konuşan Ulusoy, "Enformasyon ve medya gibi iki ülke arasında iş birliği konusunda atılabilecek adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Mekkari'nin iş birliği için bazı somut önerilerde bulunduğunu belirten Ulusoy, "Biz de kendisine düşünce ve önerilerini ilgili bakanlıklarımıza ileteceğimizi belirttik. Yakın süreçte medya ve enformasyon alanındaki iş birliğinin takipçisi olacağız." dedi.

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, 3 Aralık'ta, Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerine yönelik sert eleştiriler üzerine istifa etmişti.

Mekkari ise 10 Mart'ta bakan olarak göreve atanmıştı.

  • Türkiyenin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy
  • Beyrut
  • Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el Mekkari

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.