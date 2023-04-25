Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'nde çifte bayram kutlaması

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve eşi Rahmi Göktaş, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cezayir'de yaşayan Türk vatandaşlarını büyükelçilik konutunda ağırladı.



Resepsiyona ayrıca TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, Türkiye'nin Cezayir Ticaret Müşaviri Murat Ersoy ve diğer Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile büyükelçilik personeli katıldı.



Büyükelçi Göktaş, Ramazan Bayramı ile 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın mutluluğunu birlikte yaşadıklarını belirterek, bugünü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sunduğunu kaydetti.



Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği programda, çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi.