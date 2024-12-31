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Dünya

'Türkiye'nin çok büyük tecrübesi var faydalanmak istiyoruz' diyerek duyurdular! Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle

Ulaştırma ve denizcilik sektörüne uygulanan yaptırımların incelendiğini ifade eden Suriye'de yeni yönetimin Ulaştırma Bakanı Behaeddin Şerim, 'Yaptırımlar devrik rejimin kurbanlarına uygulanıyor. Bu engellemeleri tespit edip Dışişleri Bakanlığına raporluyoruz.' dedi. Eğitimini Türkiye'de alan Suriye Denizcilik Yönetim Müdürü Abdülcevad Keyyali ise ülkesi ile Türkiye ve Lübnan arasında deniz yetki alanları belirlemek için çalışmaların olacağını dile getirerek, 'Ambargo konusunda çalışmalar olacak. Esed rejimi artık yok' ifadelerini kullandı.

AA31 Aralık 2024 Salı 16:50 - Güncelleme:
'Türkiye'nin çok büyük tecrübesi var faydalanmak istiyoruz' diyerek duyurdular! Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle
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Şerim, nakliye alanında uygulanan yaptırımlar, Bakanlık ile özel sektör arasındaki zorluklar ve engellemelerin kaldırılmasına ilişkin görüşme yapmak üzere Tartus ilinde gemi ve deniz şirketi sahipleriyle bir araya geldi.

Yeni yönetimin Ulaştırma Bakanı Şerim, burada AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Şerim, devrik Beşşar Esed rejiminde uygulanan yaptırımlar ve yaklaşık 14 yıl süren savaş nedeniyle ülkedeki altyapının yok edildiğine işaret ederek "Bu toplantı mevcut engellemeleri tespit etmek ve onları kaldırmak için yapılıyor. Gelişmiş ülkelerdeki ulaşım seviyesini hedefliyoruz. Aşamalı olarak ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lazkiye sularında demir atacak herhangi gemiye uygulanacak yaptırımın, Suriye halkını ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini belirten Şerim, "Yaptırımlarla maliyet artacak, denizcilik sektöründe çalışanların diplomalarının geçerliliği olmayacak, çalışma fırsatı azalacak." diye konuştu.

Şerim, "Halihazırda yaptırımlar devrik rejimin kurbanlarına uygulanıyor. Bakanlıktaki engellemeleri tespit edip Dışişleri Bakanlığına raporluyoruz. Devrik rejim 14 yıl halkla savaştı. Abluka uyguladı. Kimyasal kullandı. Yaptırımlar kalksın, Suriye halkı daha iyi bir yaşam sürdürsün." dedi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden mezun Denizcilik Yönetim Müdürü Abdülcevad Keyyali de Suriye'de çok başarılı iş insanları olmasına karşın denizciliğin 2011 öncesinde de çok gelişmiş olmadığını kaydetti.

Ekonomik baskı ve yaptırımlar nedeniyle iş insanlarının göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Keyyali, "Suriyeli gemi sahipleri ticaret yaparken başka ülkelerin bayraklarını kullanıyor. Suriye bayrağını kullanmazlar ve bu bayrakla sulara girmezler. Bu yüzden Suriye devleti ve halkı zarar görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Keyyali, yaptırımların kalkması halinde sektörün durumunun daha iyi olacağını ve çalışma fırsatlarının artacağını dile getirdi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Yakın zamanda Türkiye ile işbirliği konusunda çalışmaya başlayacaklarını belirten Keyyali, "Türkiye'nin denizcilik alanında çok büyük ve eskiye dayalı tecrübesi var. Bunlardan faydalanmak ve Türkiye ile ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Suriye ile Türkiye ve Lübnan arasında deniz yetki alanları belirlemek için çalışmaların olacağını aktaran Keyyali, "Ambargo konusunda çalışmalar olacak. Esed rejimi artık yok. Uygulanan ambargolar Suriye'de ve yakın ülkelerdeki Suriye vatandaşlarını etkiliyor. Ambargo sürdüğü müddetçe ekonomik hayat iyileşmeyecek." ifadelerini kullandı.

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