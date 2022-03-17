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Dünya

Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Minnettarız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 'Türkiye'nin siyasi ve insani desteğinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı yıkıcı savaşa son vermesi için devam ettiği diplomatik çabalar için minnettarız.' dedi.

AA17 Mart 2022 Perşembe 20:58 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 21:21
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Kuleba, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Ukrayna'da bir araya geldiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin dayanışması sarsılmaz nitelikte." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ülkesine siyasi ve insani yardım verdiğini hatırlatan Kuleba, savaşın durdurulması için Türkiye'nin diplomatik görüşmeler yürüttüğünü vurguladı. Kuleba, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin siyasi ve insani desteğinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı yıkıcı savaşa son vermesi için devam ettiği diplomatik çabalar için minnettarız."

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