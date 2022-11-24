''Türkiye'nin desteğiyle önemli bir çalışma içerisine girdik''

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Polis mangası tarafından karşılanan Tatar, daha sonra geçtiği makamda ziyaret hatıra defterini imzaladı. Malatya'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin statüsü konusunda yürütülen görüşmeler ile ilgili de bilgiler verdi.

Şu anda yürüttükleri yeni siyasetin Kıbrıs'ta egemen eşitlik olduğunu ifade eden Tatar, "Yani bir anlaşma olacaksa bu anlaşma mutlaka iki devletin iş birliğinde olması gerekiyor. Halbuki bugüne kadar 1974'ten sonra iyi niyetli yürüttüğümüz görüşme ve müzakerelerde hep federal çatı altında yani bir bakıma iki tarafın eşitlik temelinde bir anlaşması dedi.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNE GİRDİK"

Ancak zaman içerisinde ortaya çıkan gerçekle, Rumların Türk halkını hiçbir zaman eşit görmediğini belirten Tatar, "Çoğunluğunu azınlığın yöneteceği bir federal çatıyı hep savunmuşlar. Özellikle Annan planından sonra bizim o plana evet dememiz onların hayır demesi, ama maalesef Avrupa Birliği hayır diyen tarafı mükafatlandırıp onları tek başına AB'ye almalarından sonra işin boyutu bambaşka bir yere gitmiştir. Çünkü Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkının yan yana birlikte yaşayabilmeleri ancak Türk-Yunan dengesinde korunması ile mümkün olur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs adasının garantörüdür. Bütün bu hassasiyetliği dikkate alarak yeni siyasetimizi geliştirdik ve AB kartından sonra da bizim kuzeydeki Türk devletinin egemen bir devlet olması şartını öne koştuk bu şart kabul edilirse resmi müzakerelere geçilecek. Ama o güne kadar kendi devletimizi tanıtmak için Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteği ile önemli bir çalışma içerisine girmiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmak vakti gelmiştir' söyleminden sonra Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatına gözlemcilik müracaatlarının oy birliği ile kabul edildiğini de anımsatan Tatar, "Bu da mücadelemizin önemli bir kilometre taşını teşkil etmektedir" dedi.

1974'den sonra KKTC'nin daha da güçlendiğini gördüklerini ve bunun da kendilerini geleceğe emin adımlarla taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Doğu Akdeniz'de ki, mavi vatandaki hidrokarbon, doğal gaz ve diğer zenginlikler, güvenlik meselelerinde de gerek denizaltında gerek göklerde hava sahasında KKTC'nin statüsünün sürekli olarak yükselmekte olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ettiğimizde bu coğrafyadaki etkinliğimiz ve ulusal çıkarlarımızın en iyi şekilde korunduğunu görmekteyiz" diye konuştu.