Türkiye'nin desteğine dikkati çekti: İlişkilerimiz gıpta edilecek seviyede

Bosna Hersek Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Helez, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile görüştü.

Helez, geçen ay Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) için Türkiye'de bulunduğunu, ülkeden memnun ayrıldığını ifade etti.

Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerinin gıpta edilecek seviyede olduğunu belirten Bakan Helez, Türkiye'nin, NATO üyeliği yolunda ülkesine verdiği desteğin önemine işaret etti.

Büyükelçi Girgin de Helez'in Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisini görme fırsatı elde etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, askeri-mali projelerin gerçekleştirilmesi dahil tüm alanlarda Bosna Hersek'e yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Görüşmede, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Salko Beba da hazır bulundu.

BECİROVİC: BOSNA HERSEK VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN EN İYİ GÜNLERİ KAPIDA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni" için Ankara'ya gelen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic, iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bosna Hersek ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin karşılıklı olarak sık sık ziyaretlerde bulunduğunu ve kendisinin de birkaç ay içerisinde Türkiye'yi ikinci kez ziyaret ettiğini dile getiren Becirovic, "Bu işbirliğinin daha da yoğun devam etmesini diliyorum." ifadesini kullanmıştı.

SAVUNMA ALANINDA TÜRKİYE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜYELERİNDEN



Becirovic, Bosna Hersek'in stratejik ve dış politika hedeflerinden birisinin NATO'ya katılmak olduğunu belirterek, "Savunma alanında Türkiye NATO'nun en güçlü üyelerinden biri." açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'nin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine çok büyük yardımları olduğunu kaydeden Becirovic, Türkiye'de yaklaşık 150 Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler mensubunun eğitim gördüğünü belirtmişti.

"İYİ İLİŞKİLERİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTERİZ"



Becirovic, Türkiye'deki seçimin ardından yeni dönemden beklentilerini şöyle ifade etmişti:

"Biz öncelikli olarak iyi ilişkilerimizin devamlılığını sağlamak isteriz. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri olarak Erdoğan ile olan iyi ilişkilerimizi devam ettirmek isteriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Bosna Hersek Parlamentosuyla oldukça iyi bir ilişkiye sahip. Ekonomik, siyasi, Türkiye'nin Bosna Hersek'in NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğine desteği ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi hedefimiz. Bosna Hersek ve Türkiye ilişkilerinin en iyi günleri kapıda desek yanlış olmaz."