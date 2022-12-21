Türkiye'nin desteğine vurgu yaptı: İş birliğini geliştirmek istiyoruz

Yemen'de 7 yıldan uzun süredir devam eden iç savaşta nisanda Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle sağlanan ateşkes 2 Ekim'de sona erdi.

Türkiye ziyareti öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, İran destekli Husi milislerin uluslararası kararlara uymasının sağlanması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Yemen halkına desteğinden övgüyle söz eden Bin Mubarek, "Türkiye'nin Yemen'in yanında durarak destek vermesini ve Yemenlileri kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Yemenli Bakan, "Ziyaretim sırasında kalkınma, kültür, sağlık ve insani yardım başta olmak üzere işbirliği dosyalarını görüşeceğiz." diye konuştu.

- "ATEŞKESİN GENİŞLETİLMESİNİ VE UZATILMASINI HUSİ MİLİSLERİ REDDETTİ"

Yemen Dışişleri Bakanı, ülkede barış çabalarının sonuçsuz kalmasından Husileri sorumlu tuttu.

Bin Mubarek, "Husi darbesinin (başkent Sana'nın ele geçirilmesi) ardından müzakereler ve barış çabaları hiç durmadan devam etti. Son olarak BM'nin çabalarıyla ilan edilen ateşkesin genişletilmesini ve uzatılmasını Husi milisler reddetti." dedi.

Yemen Başkanlık Konseyinin ülkede barışın sağlanması ve insani felaketin sonlandırılmasını "stratejik hedef" olarak belirlediğine dikkati çeken Bin Mubarek, "akan kanı durdurmak" adına Husilere tavizler verdiklerini ve bu sayede sağlanan ateşkesin halkın büyük kesimine birçok fayda getirdiğini kaydetti.

- "HUSİLER BİR TERÖR ÖRGÜTÜ"

Husilerin petrol ihraç edilen limanlara yönelik saldırılarına ilişkin ise Bin Mubarek, Husi milislerin gerginliği tırmandırması ve Yemen halkına yönelik başlattığı ekonomik savaş karşısında meşru hükümetin pek çok önlem aldığını ifade etti.

Bin Mubarek siyasi, askeri, güvenlik, ekonomik ve insani düzeydeki bu önlemlerin, Ulusal Savunma Konseyinin Husileri "terör örgütü" ilan etme kararı ışığında alındığını belirtti.

Yemenli Bakan, savaşı bitirmek için Yemen halkının maslahatını her şeyin üzerinde tutan ciddi bir irade ve barışa inanan gerçek bir ortak gerektiğini dile getirdi.

Ancak Husi milislerin "ırkçılığının, terörist ideolojisinin ve bölgede yıkıcı İran projesine bağlılığının buna engel teşkil ettiğini" söyleyen Bin Mubarek, bu nedenle Husilerin uluslararası kararlara uymaya zorlanması ve Yemen halkına karşı işlediği suçlara son vermesi için yeni bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini aktardı.

- "YATIŞTIRMA POLİTİKASI BEYHUDE"

Bin Mubarek, "Husilerin aşırılık yanlısı ideolojilerini zayıflatmak, onları müzakere masasına çekmek amacıyla uluslararası toplum tarafından uygulanan yatıştırma politikasının beyhude olduğunu", bu nedenle tüm anlaşmaların sonuçsuz kaldığını söyledi.

"Birlikte yaşamanın imkan ve gerekliliklerinden uzak; Tahran'daki finansörlerinin elinde sadece bir oyuncak olan bir terör örgütüyle karşı karşıya olduğumuz herkes tarafından anlaşıldı." diyen Bin Mubarek, bu bağlamda uluslararası söylemdeki değişimi fark ettiklerini, bunun milislerle mücadele konusunda meşru hükümet için gerçek bir desteğe dönüşmesini istediklerini ifade etti.

- "BAŞKANLIK KONSEYİNİN KURULMASI BİR DÖNÜM NOKTASI"

Bakan Bin Mubarek, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi'nin tüm yetkilerini 7 Nisan 2022'de Raşid el-Alimi liderliğindeki 8 üyeli Başkanlık Konseyine devretmesine de değindi.

Yemen toplumunun her kesimini temsil eden Başkanlık Konseyinin kuruluşunun Husi milislerle mücadelede önemli bir "dönüm noktası" olduğunu söyleyen Bin Mubarek, Konseyin anlaşmazlık faktörlerinin sona erdirilmesi adına pek çok karar aldığına dikkati çekti.

- KOALİSYON GÜÇLERİNİN MİSYONU

Bin Mubarek, Husilere karşı hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görevinin sona erdirilmesi çağrılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere koalisyon güçleriyle koordinasyon ve işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Yemenli Bakan, koalisyonun görevine devam etmesinden yana olduğunu söyledi.

Bin Mubarek, "Koalisyon güçleri Yemen halkının çağrısına karşılık vermeseydi bugün Yemen'in tamamı İran milislerinin arka bahçesi, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı merkezi, bölgenin güvenlik ve istikrarını zedeleyen olayların kaynağı haline gelirdi." yorumunu yaptı.

Yemen Dışişleri Bakanı, hükümet güçlerinin yeniden kontrolü sağladığı bölgelerde Husi milisler ve destekçileriyle mücadelenin, koordine edilmiş ve üzerinde mutabık kalınan olağanüstü uygulamalar gerektirdiğini vurguladı.

BM özel temsilcilerinin de adil ve kapsamlı bir barış için büyük çaba sarf ettiğine dikkati çeken Bin Mubarek, ancak İran'ın müdahaleleri ve Husi milisleri finanse etmeye devam etmesi nedeniyle şimdiye kadar barışın sağlanamadığını savundu.

Türkiye'ye bugün gelmesi beklenen Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek'in ziyareti 24 Aralık'a kadar devam edecek.