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  • Türkiye'nin desteğine yeşil ışık! Nikiforov: Çözüme faydası olacak formatlara olumlu bakıyoruz
Dünya

Türkiye'nin desteğine yeşil ışık! Nikiforov: Çözüme faydası olacak formatlara olumlu bakıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Rusya ile yaşadıkları Donbas krizi hakkında konuştu. Nikiforov, Türkiye'nin Donbas krizi görüşmelerine katılması dahil çözüme faydası olacak formatlara olumlu baktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz.' açıklamasında bulunmuştu.

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 18:33 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 18:39
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Nikiforov, Kommersant'a yaptığı yorumda Rusya ile direk görüşmeler, Türkiye'nin görüşmelere katılması ve ABD'nin Normandiya formatına eklenmesi formatlarını uygun bulduklarını belirterek, "Önemli olan bunun pratik sonuçlar getirmesi." değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz." ifadelerini kaydetmişti.

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